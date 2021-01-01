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Кто стал партнером Ксении Бородиной на шоу "Ледникоый период"

Вчера, 23:14
Поклонники Ксении Бородиной распустили слух, что теперь Ксения Бородина и Дава будут вместе не только на шоу «Дом 2».

Кто стал партнером Ксении Бородиной на шоу "Ледникоый период"
Речь идет о проекте «Ледниковый период», куда пригласили и Ксюшу, которая много лет мечтает вырваться за пределы «периметра» и «слезть с бревна». Теперь, она, показывая Останкинскую башню, уже гордо называет это место своим вторым домом, но не Домом 2. Интересно, надолго ли.

Кто стал партнером Ксении Бородиной на шоу "Ледникоый период"


Подобно Анастасии Волочковой, Бородина решила поинтриговать своих поклонников и начала публиковать фото своего партнера частями. Ну, а её преданные фанаты начали уверять, что это «бывший» Бузовой Дава.

Кто стал партнером Ксении Бородиной на шоу "Ледникоый период"


Ксения объяснила, что, вообще-то здесь катаются профессионалы с непрофессионалами и с в пару с Давой она никак не могла попасть, вот только поклонники были недалеки от истины и Ксюше, действительно, достался «бывший» Бузовой – Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Именно он в прошлом сезоне катался с Олей. Так что, сначала на "Дом 2" к Бородиной пришел Дава. Теперь на «Ледниковом периоде» ей достался еще один.

Интересно, это как-то влияет на Бородину, ведь теперь Соловьев однозначно будет сравнивать её со своей прошлогодней напарницей.

Кто стал партнером Ксении Бородиной на шоу "Ледникоый период"

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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