Кто стал партнером Ксении Бородиной на шоу "Ледникоый период"

Речь идет о проекте «Ледниковый период», куда пригласили и Ксюшу, которая много лет мечтает вырваться за пределы «периметра» и «слезть с бревна». Теперь, она, показывая Останкинскую башню, уже гордо называет это место своим вторым домом, но не Домом 2. Интересно, надолго ли.Подобно Анастасии Волочковой, Бородина решила поинтриговать своих поклонников и начала публиковать фото своего партнера частями. Ну, а её преданные фанаты начали уверять, что это «бывший» Бузовой Дава.Ксения объяснила, что, вообще-то здесь катаются профессионалы с непрофессионалами и с в пару с Давой она никак не могла попасть, вот только поклонники были недалеки от истины и Ксюше, действительно, достался «бывший» Бузовой – Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Именно он в прошлом сезоне катался с Олей. Так что, сначала на "Дом 2" к Бородиной пришел Дава. Теперь на «Ледниковом периоде» ей достался еще один.Интересно, это как-то влияет на Бородину, ведь теперь Соловьев однозначно будет сравнивать её со своей прошлогодней напарницей.