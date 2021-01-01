Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Татьяна Абрамова раскритиковала поступок Наташи Королёвой

Вчера, 17:43
История с внебрачным ребенком Наташи Королевой еще не утихла.

Татьяна Абрамова раскритиковала поступок Наташи Королёвой
Некоторые знаменитости продолжают комментировать поступок певицы, даже несмотря на то, что все это может быть банальным враньем ради пиара и денег.

Татьяна Абрамова раскритиковала поступок Наташи Королёвой


Так, свое мнение решила высказать актриса Татьяна Абрамова, которая считает, что поступок артистки просто отвратителен. Ведь продать собственную яйцеклетку это все равно, что продать родного ребенка.

Татьяна Абрамова раскритиковала поступок Наташи Королёвой


Абрамова добавила: «Я против всей этой истории. Это можно сравнить с продажей детей. Я бы поняла, если бы это было сделано безвозмездно, но она получила за собственную яйцеклетку дорогие подарки. Когда ребенок подрастет и спросит, откуда он появился, в ответ ему скажут, что его купили? Это все очень неправильно».

Татьяна Абрамова осудила Наташу Королеву за продажу собственной яйцеклетки

Татьяна отметила, что есть люди, которые могут не согласиться с ее мнением, ведь существует и такая проблема, как суррогатное материнство, которая до сих пор остается сложным вопросом во всем мире. Актриса считает, что если женщина не может родить сама, значит стоит взять ребенка из детского дома.

Татьяна Абрамова раскритиковала поступок Наташи Королёвой

← Катя Жужа родила третьего ребенка "Ездить куда-то не могу": Ангелина Вовк сообщила размер своей пенсии →

Ключевые слова: julianews, Наташа Королёва

Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Абсолютно серьезно": Азиза попросила яйцеклетку у Наташи Королёвой
"25 сантиметров": какие требования к мужчинам выставила Айза Долматова на слова Ивана Абрамова о жене
Достоверно стало известно об изменах мужа Яна Абрамова, Алсу удалила все фото мужа
Светлана Абрамова узаконила отношения с возлюбленным
Бывший муж Настасьи Самбурской высказался о разводе с актрисой Настасья Самбурская и актер Кирилл Дыцевич тайно поженились в 2017 году, но семейная жизнь продлилась недолго.
Наталья Бочкарева сообщила, что вышла замуж Актриса Наталья Бочкарева не афиширует свою личную жизнь.
Кто стал партнером Ксении Бородиной на шоу "Ледникоый период" Поклонники Ксении Бородиной распустили слух, что теперь Ксения Бородина и Дава будут вместе не только на шоу «Дом 2».
Певица Дуа Липа и дочь Мадонны появились на подиуме Недели моды в Милане Показ Versace на миланской Неделе моды стал знаковым из-за количества звезд на подиуме, однако всех их затмила единственная и неповторимая супермодель.
Анджелину Джоли снова заметили с The Weeknd, Журналисты уже несколько раз видели Анджелину Джоли в компании рэпера The Weeknd, но оба ни разу не подтверждали, что между ними романтические отношения.
Наталья Бочкарева рассказала, чем увлекаются её дети Отпрыски актрисы Натальи Бочкаревой и не думают идти по её стопам, по крайней мере пока.
У Ларисы Гузеевой диагностировали коронавирус Стало известно, что вчера Ларису Гузееву на скорой доставили в Коммунарку.
"Ездить куда-то не могу": Ангелина Вовк сообщила размер своей пенсии 79-летняя Ангелина Вовк, несмотря на то, что вышла на пенсию, продолжает активно работать.
Татьяна Абрамова раскритиковала поступок Наташи Королёвой История с внебрачным ребенком Наташи Королевой еще не утихла.
Катя Жужа родила третьего ребенка Вчера 33-летняя Катя Жужа родила сына.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.