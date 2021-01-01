Татьяна Абрамова раскритиковала поступок Наташи Королёвой

Некоторые знаменитости продолжают комментировать поступок певицы, даже несмотря на то, что все это может быть банальным враньем ради пиара и денег.Так, свое мнение решила высказать актриса Татьяна Абрамова, которая считает, что поступок артистки просто отвратителен. Ведь продать собственную яйцеклетку это все равно, что продать родного ребенка.Абрамова добавила: «Я против всей этой истории. Это можно сравнить с продажей детей. Я бы поняла, если бы это было сделано безвозмездно, но она получила за собственную яйцеклетку дорогие подарки. Когда ребенок подрастет и спросит, откуда он появился, в ответ ему скажут, что его купили? Это все очень неправильно».Татьяна Абрамова осудила Наташу Королеву за продажу собственной яйцеклеткиТатьяна отметила, что есть люди, которые могут не согласиться с ее мнением, ведь существует и такая проблема, как суррогатное материнство, которая до сих пор остается сложным вопросом во всем мире. Актриса считает, что если женщина не может родить сама, значит стоит взять ребенка из детского дома.