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Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы

Сегодня, 17:29
Дмитрий Певцов является одним из ведущих артистов театра «Ленком», в котором трудится уже многие годы.

Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы
Однако, судя по всему, в ближайшее время он будет вынужден покинуть учреждение, а все потому, что он решил заниматься политикой.

Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы


Певцов победил на выборах в одном из одномандатных округов Москвы и стал депутатом гордумы. Актер был самовыдвиженцем и за него проголосовало 38, 23 % избирателей.

Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы


Тем не менее, руководитель «Ленкома» Марк Варшавер надеется, что с любимцем театральной публики расставаться не придётся, а он будет продолжать участвовать в спектаклях, но теперь в качестве приглашённого артиста.

«Сейчас мы прорабатываем правовой механизм, на основании какого договора он будет работать в «Ленкоме», - прокомментировал Варшавер.

К слову, ранее ходили слухи о том, что у Певцова плохие отношения с театральным руководством, якобы, дело даже доходило до драки с Марком Борисовичем.

По словам Певцова, теперь главным приоритетом для него будет работа на своём избирательном округе.

«Мои программные принципы работы в Думе - ограничение и регулирование в отношении мигрантов, работа по наказам жителей округа, защита русского языка и русской культуры», - поделился Дмитрий Певцов.

Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы

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Ключевые слова: Дмитрий Певцов, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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