Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы

Однако, судя по всему, в ближайшее время он будет вынужден покинуть учреждение, а все потому, что он решил заниматься политикой.Певцов победил на выборах в одном из одномандатных округов Москвы и стал депутатом гордумы. Актер был самовыдвиженцем и за него проголосовало 38, 23 % избирателей.Тем не менее, руководитель «Ленкома» Марк Варшавер надеется, что с любимцем театральной публики расставаться не придётся, а он будет продолжать участвовать в спектаклях, но теперь в качестве приглашённого артиста.«Сейчас мы прорабатываем правовой механизм, на основании какого договора он будет работать в «Ленкоме», - прокомментировал Варшавер.К слову, ранее ходили слухи о том, что у Певцова плохие отношения с театральным руководством, якобы, дело даже доходило до драки с Марком Борисовичем.По словам Певцова, теперь главным приоритетом для него будет работа на своём избирательном округе.«Мои программные принципы работы в Думе - ограничение и регулирование в отношении мигрантов, работа по наказам жителей округа, защита русского языка и русской культуры», - поделился Дмитрий Певцов.