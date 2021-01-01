Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы

Певцов победил на выборах в одном из одномандатных округов Москвы и стал депутатом гордумы. Актер был самовыдвиженцем и за него проголосовало 38, 23 % избирателей.
Тем не менее, руководитель «Ленкома» Марк Варшавер надеется, что с любимцем театральной публики расставаться не придётся, а он будет продолжать участвовать в спектаклях, но теперь в качестве приглашённого артиста.
«Сейчас мы прорабатываем правовой механизм, на основании какого договора он будет работать в «Ленкоме», - прокомментировал Варшавер.
К слову, ранее ходили слухи о том, что у Певцова плохие отношения с театральным руководством, якобы, дело даже доходило до драки с Марком Борисовичем.
По словам Певцова, теперь главным приоритетом для него будет работа на своём избирательном округе.
«Мои программные принципы работы в Думе - ограничение и регулирование в отношении мигрантов, работа по наказам жителей округа, защита русского языка и русской культуры», - поделился Дмитрий Певцов.