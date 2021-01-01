Марк Тишман рассказал, что мог стать участником группы "Иванушки"

Так стало известно, что его звали петь в известную группу "Иванушки".Еще в 90-е годы один из солистов – Игорь Сорин решил уйти и заняться сольной карьерой. В связи с этим начались поиски нового участника.Был объявлен кастинг, и Марк его успешно прошел, но потом оказалось, что петь он не будет: «Все мои знакомые крутили пальцем у виска, когда я говорил о намерении стать участником самой популярной группы в РФ. Я прошел отбор, но не видел себя в коллективе. Моя мечта попасть на сцену была в одном шаге от исполнения, но судьба распорядилась иначе».После первой записанной песни выяснилось, что тембр голоса Тишмана практически такой же, как у Кирилла Андреева. Но и сам артист тогда уже не хотел выступать в группе и понял, что не видит себя в составе "Иванушки".