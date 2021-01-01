Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Марк Тишман рассказал, что мог стать участником группы "Иванушки"

Сегодня, 17:23
Марк Тишман стал героем программы «Загугли звезду», где отвечал на различные вопросы о карьере и личной жизни.

Марк Тишман рассказал, что мог стать участником группы "Иванушки"
Так стало известно, что его звали петь в известную группу "Иванушки".

Марк Тишман рассказал, что мог стать участником группы "Иванушки"


Еще в 90-е годы один из солистов – Игорь Сорин решил уйти и заняться сольной карьерой. В связи с этим начались поиски нового участника.

Был объявлен кастинг, и Марк его успешно прошел, но потом оказалось, что петь он не будет: «Все мои знакомые крутили пальцем у виска, когда я говорил о намерении стать участником самой популярной группы в РФ. Я прошел отбор, но не видел себя в коллективе. Моя мечта попасть на сцену была в одном шаге от исполнения, но судьба распорядилась иначе».

Марк Тишман рассказал, что мог стать участником группы "Иванушки"


После первой записанной песни выяснилось, что тембр голоса Тишмана практически такой же, как у Кирилла Андреева. Но и сам артист тогда уже не хотел выступать в группе и понял, что не видит себя в составе "Иванушки".

Марк Тишман рассказал, что мог стать участником группы "Иванушки"

← Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото ... Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы →

Ключевые слова: julianews, Марк Тишман

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Игорь Матвиенко вспомнил о гибели Игоря Сорина
Марк Тишман с критикой высказался о музыкальном вкусе коллег
Марк Тишман представил клип "Моя актриса" и снял в нем давнюю подругу
Ангелина Волкова узнала У Кирилла Андреева, как и почему Иванушки int чуть не сорвали свое выступление
Клавдия Безверхова стала мамой Бывшая участница телестройки «Дом-2» Клавдия Безверхова родила первенца.
Татьяна Брухунова отреагировала на сравнения с Елизаветой Боярской Татьяне Брухуновой уверенности в себе не занимать.
Елена Корикова предполагает, что журналисты готовят о ней расследование Актриса Елена Корикова уже не так востребована и популярна, как в былые годы, но интерес журналистов к ней все равно окончательно не угас.
Дмитрий Певцов стал депутатом гордумы Дмитрий Певцов является одним из ведущих артистов театра «Ленком», в котором трудится уже многие годы.
Марк Тишман рассказал, что мог стать участником группы "Иванушки" Марк Тишман стал героем программы «Загугли звезду», где отвечал на различные вопросы о карьере и личной жизни.
Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм 32-летняя актриса Агата Муцениеце никогда не боялась посмеяться над собой.
Лиза Арзамасова узнала, как ее называют в интернете Актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками забавной историей, которая случилась на днях.
Анастасия Решетова впервые за долгое время опубликовала фото с сыном Сразу после длительных каникул с сыном во Франции, Анастасия Решетова улетела без ребёнка в Европу.
Павел Прилучный опубликовал первые кадры со съёмок сериала "Рынок шкур" 33-летний актёр Павел Прилучный после развода с супругой Агатой Муцениеце стал ещё более востребованным артистом.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева появились в стильных кэжуал-наряах на "Кинотавре" Актёрская чета Федор Бондарчук и Паулина Андреева - всегда желанные гости на светских мероприятиях.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.