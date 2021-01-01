Лиза Арзамасова узнала, как ее называют в интернете

К ней в гости пришла подруга с ребенком. Мальчик, которому 11 лет, поздравил артистку с рождением малыша и поделился информацией.Ребенок, несмотря на юный возраст, является активным пользователем интернета. Он рассказал Лизе, что знает, как ее обзывают в сети и ему лично это неприятно. Но паренек считает, что актриса должна знать.Арзамасова и ее приятельница сразу подумали, что сейчас ребенок озвучит некое очень неприличное слово, ведь от людей на просторах интернета можно ожидать чего угодно.Встревоженный школьник заявил: «Они про тебя пишут - «блаженная»! Вот как они так могут». Женщинам стало спокойно и смешно одновременно. Лиза успокоила своего собеседника и сказала, что ей не обидно, пусть люди говорят так, хотя это далеко от действительности.