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Лиза Арзамасова узнала, как ее называют в интернете

Сегодня, 17:09
Актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками забавной историей, которая случилась на днях.

Лиза Арзамасова узнала, как ее называют в интернете
К ней в гости пришла подруга с ребенком. Мальчик, которому 11 лет, поздравил артистку с рождением малыша и поделился информацией.

Лиза Арзамасова узнала, как ее называют в интернете


Ребенок, несмотря на юный возраст, является активным пользователем интернета. Он рассказал Лизе, что знает, как ее обзывают в сети и ему лично это неприятно. Но паренек считает, что актриса должна знать.

Лиза Арзамасова узнала, как ее называют в интернете


Арзамасова и ее приятельница сразу подумали, что сейчас ребенок озвучит некое очень неприличное слово, ведь от людей на просторах интернета можно ожидать чего угодно.

Встревоженный школьник заявил: «Они про тебя пишут - «блаженная»! Вот как они так могут». Женщинам стало спокойно и смешно одновременно. Лиза успокоила своего собеседника и сказала, что ей не обидно, пусть люди говорят так, хотя это далеко от действительности.

Лиза Арзамасова узнала, как ее называют в интернете

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Ключевые слова: Лиза Арзамасова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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