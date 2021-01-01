Павел Прилучный опубликовал первые кадры со съёмок сериала "Рынок шкур"

Так и в случае с Павлом Прилучным. Не так давно он получил предложение от режиссёра Сарика Андреасяна - сняться в новом сериале с провокационным названием "Рынок шкур".
Сегодня Павел впервые разместил кадр со съёмочной площадке и подписал его так:
"Хочу поделиться с вами еще одним новым проектом с моим участием. Начались съемки сериала «Рынок шкур» @sarik_andreasyan. Это драматичная, откровенная, провокационная и захватывающая история об индустрии эскорт-услуг. Будет интересно!".
В комментариях Павла поддержали, отметив, что сериал с таким названием просто обязан побить рейтинги просмотров.