Павел Прилучный опубликовал первые кадры со съёмок сериала "Рынок шкур"

Это неудивительно, ведь при возникновении скандалов вокруг персоны, всегда создаётся информационный фон, о ней начинают писать СМИ, а потенциальные работодатели понимают, что поработать с тем, кто сейчас "на устах" у людей - будет только плюсом для проекта.Так и в случае с Павлом Прилучным. Не так давно он получил предложение от режиссёра Сарика Андреасяна - сняться в новом сериале с провокационным названием "Рынок шкур".Сегодня Павел впервые разместил кадр со съёмочной площадке и подписал его так:"Хочу поделиться с вами еще одним новым проектом с моим участием. Начались съемки сериала «Рынок шкур» @sarik_andreasyan. Это драматичная, откровенная, провокационная и захватывающая история об индустрии эскорт-услуг. Будет интересно!".В комментариях Павла поддержали, отметив, что сериал с таким названием просто обязан побить рейтинги просмотров.