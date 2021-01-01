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Павел Прилучный опубликовал первые кадры со съёмок сериала "Рынок шкур"

Сегодня, 16:56
33-летний актёр Павел Прилучный после развода с супругой Агатой Муцениеце стал ещё более востребованным артистом.

Павел Прилучный опубликовал первые кадры со съёмок сериала "Рынок шкур"
Это неудивительно, ведь при возникновении скандалов вокруг персоны, всегда создаётся информационный фон, о ней начинают писать СМИ, а потенциальные работодатели понимают, что поработать с тем, кто сейчас "на устах" у людей - будет только плюсом для проекта.

Павел Прилучный опубликовал первые кадры со съёмок сериала "Рынок шкур"


Так и в случае с Павлом Прилучным. Не так давно он получил предложение от режиссёра Сарика Андреасяна - сняться в новом сериале с провокационным названием "Рынок шкур".

Павел Прилучный опубликовал первые кадры со съёмок сериала "Рынок шкур"


Сегодня Павел впервые разместил кадр со съёмочной площадке и подписал его так:

"Хочу поделиться с вами еще одним новым проектом с моим участием. Начались съемки сериала «Рынок шкур» @sarik_andreasyan. Это драматичная, откровенная, провокационная и захватывающая история об индустрии эскорт-услуг. Будет интересно!".

В комментариях Павла поддержали, отметив, что сериал с таким названием просто обязан побить рейтинги просмотров.

Павел Прилучный опубликовал первые кадры со съёмок сериала "Рынок шкур"

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Ключевые слова: Павел Прилучный, myshanews

Количество просмотров: 1 053
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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