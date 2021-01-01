Не стало звезды сериалов «Секс в большом городе» и «Белый воротничок»

В биографии Уилли Гарсона работы в таких популярных сериалах и фильмах, как "Секс в большом городе", "Белый воротничок", "Твин Пикс", "Друзья", "День сурка" и многих других. В основном, его роли были второстепенными, однако актёру удавалось настолько ярко и обаятельно воплощать на экране своего персонажа, что зачастую он затмевал собой даже главные роли. Причина смерти пока остаётся загадкой, но сообщается, что актёр боролся с онкологическим заболеванием.Гарсон участвовал в продолжении "Секса в большом городе", работа над сериалом продолжается по сей день. Уилли успел сняться в нескольких сценах, и теперь неясно, как создателям проекта поступать с его персонажем - вероятно, они будут вынуждены переписывать сценарий либо вырезать сцены с участием актёра, отмечают западные издания.Гарсон тщательно скрывал свою личную жизнь, известно лишь, что в 2009 году он усыновил мальчика Нейтена - сейчас ему 19, и именно он сообщил миру о кончине любимого папы: "Я очень сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной все свои путешествия и смог многого достичь. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но думаю, что тебе пора отправиться в собственное путешествие. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и я рад, что теперь ты обрел покой. Ты всегда был самым крутым, веселым и умным человеком из всех, кого я знал. Я рад, что ты поделился со мной этой любовью. Я никогда этого не забуду и не растеряю".