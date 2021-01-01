Ксению Бородину уличили в плагиате

Только, как оказалось, пишет она их не сама, а просто копирует из интернета.Последний пост о том, как сделать женщину счастливой, набрал много просмотров и лайков. Но нашелся и настоящий автор текста – писательница Карина Доронина. Девушка утверждает, что весь текст публикации написала именно она еще в 2019 году.Автор отметила, что Бородина должна была подписать ее имя в конце текста, а не присваивать эти слова себе. И телеведущая, оказывается, не единственная знаменитость, использующая тексты Дорониной.Коллеги писательницы поддержали ее и отметили, что плагиат – серьезное нарушение и довольно актуальная проблема, которая требует привлечения любителей функций «копировать-вставить» к ответственности.