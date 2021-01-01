Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Ксению Бородину уличили в плагиате

Вчера, 14:30
Ксения Бородина любит публиковать заумные и философские посты в Инстаграм.

Ксению Бородину уличили в плагиате
Только, как оказалось, пишет она их не сама, а просто копирует из интернета.

Ксению Бородину уличили в плагиате


Последний пост о том, как сделать женщину счастливой, набрал много просмотров и лайков. Но нашелся и настоящий автор текста – писательница Карина Доронина. Девушка утверждает, что весь текст публикации написала именно она еще в 2019 году.

Ксению Бородину уличили в плагиате


Автор отметила, что Бородина должна была подписать ее имя в конце текста, а не присваивать эти слова себе. И телеведущая, оказывается, не единственная знаменитость, использующая тексты Дорониной.

Ксению Бородину уличили в плагиате


Коллеги писательницы поддержали ее и отметили, что плагиат – серьезное нарушение и довольно актуальная проблема, которая требует привлечения любителей функций «копировать-вставить» к ответственности.

← Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли Анастасия Макеева попала в больницу →

Ключевые слова: Ксения Бородина, julianews

Количество просмотров: 2 418
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ксению Бородину снова заметили в компании Эрика Авагяна
"Некрасиво присваивать себе славу": Полину Гагарину уличили во лжи
Стало понятно, как сын Курбана Омарова называет мачеху Ксению Бородину
Ксению Бородину заподозрили в курортном романе
Не стало звезды сериалов «Секс в большом городе» и «Белый воротничок» Западные СМИ сообщили о смерти 57-летнего Уилли Гарсона, запомнившегося зрителям по ярким ролям во множестве проектов.
Кэндис Свейнпол и Ирина Шейк представили заводную фотосессию в стиле "Мулен Руж" Несколько лет назад Кэндис Свейнпол и Ирина Шейк уже сотрудничали в рамках совместной фотосессии.
Игорь Крутой рассказал, как узнал о существовании внебрачного сына Некоторое время назад на публике появился молодой мужчина, заявивший, что является внебрачным сыном композитора Игоря Крутого.
Виктория Боня выпустила косметику для увеличения губ без уколов Ещё несколько лет назад Виктория Боня впервые презентовала косметику под брендом своего имени. Но тогда была выбрана не верная маркетинговая стратегия.
«Никогда не переставайте мечтать»: бизнесмен Денис Фаткуллин смог осуществить свою детскую мечту Что нужно, чтобы стать успешным музыкантом?
Селена Гомес предстала в образе Мерилин Монро в новой фотосессии 29-летняя звезда американской поп-сцены Селена Гомес появилась на обложке женского журнала ELLE.
Катя Лель отреагировала на критику своего внешнего вида Катю Лель уже давно осуждают за лишние килограммы и опухший внешний вид.
Бывшая жена Прохора Шаляпина призналась в любви к нему Предпринимательница Лариса Копенкина снова решила выйти замуж.
Анастасия Макеева попала в больницу Вроде как Анастасия Макеева блистала недавно на вечере, посвященному престижной премии, где ей тоже вручили заветную статуэтку, и даже успела отрекламировать в своем блоге стиральную машину.
Ксению Бородину уличили в плагиате Ксения Бородина любит публиковать заумные и философские посты в Инстаграм.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.