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«Лазарев, беззастенчиво использует людей»: Леонид Дзюник об отношения Сергея Лазарева и Алекса Малиновского

Сегодня, 10:50
По мнению Леонида Дзюника у Лазарева к Малиновскому есть еще и финансовый интерес.

«Лазарев, беззастенчиво использует людей»: Леонид Дзюник об отношения Сергея Лазарева и Алекса Малиновского
Много лет назад Леонид работал концертным директором «Smash!!», а потому Лазарева и его характер знает прекрасно.
- Этот человек, двигаясь к своей цели, беззастенчиво использует людей и очень легко переступает через них. Если на сегодняшний день у Малиновского есть какой-то бизнес и он может помочь Сергею сделать новый сингл или клип, я более чем допускаю близость Лазарева с ним. Пока есть здоровье, пусть наслаждаются друг другом! Но должен сказать, что Малиновский – парень хваткий. Он лишнюю копейку никому не отдаст. Лазареву не следует обольщаться, что сейчас перед ним откроются какие-то огромные финансовые возможности! А если вся эта история с криптовалютой в результате выйдет Сергею боком, и поделом ему, - прокомментировал эти отношения Дзюник.

«Лазарев, беззастенчиво использует людей»: Леонид Дзюник об отношения Сергея Лазарева и Алекса Малиновского


Так что, Сережа Лазарев оказался товарищем весьма корыстным, а то, о чем рассказал Дзюник смахивает на элитную проституцию.

Стоит вспомнить, что и предыдущий бойфренд Сергея Дмитрий Кузнецов был человеком не бедным и помог Лазареву открыть бизнес по изготовлению собачих пирогов, да и в остальном помогал финансово.

«Лазарев, беззастенчиво использует людей»: Леонид Дзюник об отношения Сергея Лазарева и Алекса Малиновского

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Алекс Малиновский, Леонид Дэюник

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: instagram

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