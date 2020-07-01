«Лазарев, беззастенчиво использует людей»: Леонид Дзюник об отношения Сергея Лазарева и Алекса Малиновского

Много лет назад Леонид работал концертным директором «Smash!!», а потому Лазарева и его характер знает прекрасно.- Этот человек, двигаясь к своей цели, беззастенчиво использует людей и очень легко переступает через них. Если на сегодняшний день у Малиновского есть какой-то бизнес и он может помочь Сергею сделать новый сингл или клип, я более чем допускаю близость Лазарева с ним. Пока есть здоровье, пусть наслаждаются друг другом! Но должен сказать, что Малиновский – парень хваткий. Он лишнюю копейку никому не отдаст. Лазареву не следует обольщаться, что сейчас перед ним откроются какие-то огромные финансовые возможности! А если вся эта история с криптовалютой в результате выйдет Сергею боком, и поделом ему, - прокомментировал эти отношения Дзюник.Так что, Сережа Лазарев оказался товарищем весьма корыстным, а то, о чем рассказал Дзюник смахивает на элитную проституцию.Стоит вспомнить, что и предыдущий бойфренд Сергея Дмитрий Кузнецов был человеком не бедным и помог Лазареву открыть бизнес по изготовлению собачих пирогов, да и в остальном помогал финансово.