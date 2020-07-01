Тревел-блогер Яна Левенцева рассказала о своем пути к успеху

Когда-то Яна работала бровистом и собирала невест на свадьбы по утрам.Но сейчас девушку по праву можно назвать человеком, который создал себя сам – self-made woman. Она ведет миллионный блог, объездила восемьдесят стран по всему миру и является одним из самых известных тревел-блогеров.В недавнем интервью она рассказала, как добилась своего успеха, почему не остановилась на достигнутом и в каком направлении планирует двигаться дальше.Да, в начале карьерного пути я успела поработать визажистом, бровистом, мастером по укладкам и фотографом, когда жила еще в Красноярске. Начала я работать в пятнадцать лет: фотографировала одноклассников после школы, потом подключились ребята с других школ по сарафанному радио, а затем я начала устраивать такие фото дни, которых еще не было до этого в Красноярске. После этого я начала работать визажистом и бровистом. Работала я всегда много, у меня было много клиентов и по визажу, и по бровям. Когда я открыла свою студию в девятнадцать лет у меня на брови было в день по десять человек, а все выходные я собирала невест и фотографировала свадьбы. Свободного времени у меня почти не было, но если оно и появлялось, то я его тратила на поездки в красивые природные места Красноярска. Природа всегда наполняла меня силами, и именно поэтому я сейчас постоянно стараюсь жить там, где она есть. Я зарабатывала в пятнадцать лет где-то пятьдесят тысяч, потом в семнадцать лет уже по сто, в восемнадцать – двести или триста, а вот в девятнадцать, когда открыла свою студию и делала там брови, заработала свой первый миллион за месяц.Мне было восемнадцать лет, и я училась тогда в школе. Ко мне подсела одноклассница и сказала: «Смотри, появилась новая соцсеть, называется Инстаграм». С этого началась моя идея о блоге, но у меня на тот момент был молодой человек, который запрещал сидеть в соцсетях, поэтому сначала я завела закрытую страницу, на которой было только двадцать одноклассников в подписчиках. А потом, когда мне исполнилось двадцать, мы расстались, и я открыла страницу. И вот тогда на меня подписался весь Красноярск, тысяч двенадцать человек. А полноценно уже вести блог я стала, когда улетела на Бали.В двадцать один год я переехала на Бали и стала выкладывать красивый визуал. По этим причинам на меня подписалось тогда сорок тысяч человек. Тогда я начала сначала зарабатывать на брендах, которые видели мои красивые фото и предлагали снимать для них. А потом я придумала свой курс по обработке фото: все знали, что я путешествовала одна, и людям было интересно, как я делала одна такие красивые снимки – вот я и придумала свой первый курс по обработке. Сначала это был офлайн-курс, потом онлайн, который я вела на тот момент еще в Periskop. У меня увеличивались доходы, потому что программа стала очень популярной, и каждую неделю у меня набиралось минимум по тысяче человек.