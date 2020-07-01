Солист группы "Непара" озвучил мнение о бывшей коллеге Викторию Талышинскую

Экс-солистка группы "Непара" Виктория Талышинская не так давно рассказывала о том, что, работая в коллективе, ей пришлось пережить унижения и давление.

Певица вспоминает, что коллега Александр Шоуа был недоволен физической формой артистки после родов.Когда у Александра попросили комментарий по этому поводу, он ответил так:"Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и всё".Напомним, Виктория Талышинская и Александр Шоуа выступали вместе около 17 лет. Александр Шоуа активно продолжает сольную карьеру. В 2019 году вышел его второй альбом.