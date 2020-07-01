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Солист группы "Непара" озвучил мнение о бывшей коллеге Викторию Талышинскую

Вчера, 12:39
Экс-солистка группы "Непара" Виктория Талышинская не так давно рассказывала о том, что, работая в коллективе, ей пришлось пережить унижения и давление.

Солист группы "Непара" озвучил мнение о бывшей коллеге Викторию Талышинскую
Певица вспоминает, что коллега Александр Шоуа был недоволен физической формой артистки после родов.

Солист группы "Непара" озвучил мнение о бывшей коллеге Викторию Талышинскую


Когда у Александра попросили комментарий по этому поводу, он ответил так:

"Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и всё".

Напомним, Виктория Талышинская и Александр Шоуа выступали вместе около 17 лет. Александр Шоуа активно продолжает сольную карьеру. В 2019 году вышел его второй альбом.

Солист группы "Непара" озвучил мнение о бывшей коллеге Викторию Талышинскую

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Ключевые слова: Непара, Виктория Талышинская, Александр Шоуа

Количество просмотров: 3 302
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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