Алёна Водонаева спустилась в метро и призналась мужчине в любви

Но вчера Алёна поделилась красивым снимком авторства Виктора Данилова. В кадре Водонаева позирует в стенах в Москве. На ней шёлковый пеньюар и ожерелье, сияющее в лучах солнца.Фотограф тоже опубликовал картинку на свой странице, назвав Алёну "дивой" и написав:"DIVA Алёна Водонаева. Новый образ и фото от меня для @alenavodonaeva. Люблю я перевоплощать людей. И да, я снова с вами и буду спамить".На это Водонаева сначала ответила Данилову: "Виктор, люблю".Понятно, что это лишь дружеское признание, но поклонники Алёны его оценить и пожелали ей поскорее найти того единственного.Кстати, вчера Алёна Водонаева не только сидела дома, признаваясь в чувствах мужчине, но и прокатилась в метро.А также напомнила о том, что помогать надо не только людям, но и животным, предложив обратить внимание на организацию instagram.com/kotodetki: