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Алёна Водонаева спустилась в метро и призналась мужчине в любви

Вчера, 10:29
С тех пор, как из жизни Алёны Водонаевой пропал Алексей Косинус, о любовных связях блогера ничего не было слышно.

Алёна Водонаева спустилась в метро и призналась мужчине в любви
Но вчера Алёна поделилась красивым снимком авторства Виктора Данилова. В кадре Водонаева позирует в стенах в Москве. На ней шёлковый пеньюар и ожерелье, сияющее в лучах солнца.

Алёна Водонаева спустилась в метро и призналась мужчине в любви


Фотограф тоже опубликовал картинку на свой странице, назвав Алёну "дивой" и написав:

"DIVA Алёна Водонаева. Новый образ и фото от меня для @alenavodonaeva. Люблю я перевоплощать людей. И да, я снова с вами и буду спамить".

На это Водонаева сначала ответила Данилову: "Виктор, люблю".

Алёна Водонаева спустилась в метро и призналась мужчине в любви


Понятно, что это лишь дружеское признание, но поклонники Алёны его оценить и пожелали ей поскорее найти того единственного.

Кстати, вчера Алёна Водонаева не только сидела дома, признаваясь в чувствах мужчине, но и прокатилась в метро.



А также напомнила о том, что помогать надо не только людям, но и животным, предложив обратить внимание на организацию instagram.com/kotodetki:


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Ключевые слова: Алёна Водонаева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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