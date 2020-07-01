Тимати покинул созданный им лейбл Black Star

О своём довольно неожиданном для многих решении Тимати сообщил в личном блоге: "Это не спонтанная рефлексия. Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули музыкальный рынок в стране и построили единственный успешный "зонтичный" бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, открыв дорогу сотням молодых имен. Когда оглядываешься назад, порой не верится, что все это было сделано спонтанно с нуля, без каких-либо инвестиций, так как во главе стола в то время было доказать не только себе, но и всем вокруг, что мы чего-то стоим. Жизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше. Уже потратив 15 активных лет на создание одной "Империи", я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни, и как минимум знаю, как снова, начав камерно, при желании превратиться в гиганта" - написал рэпер.Теперь Тимати - самостоятельный музыкант, больше не имеющий никакого отношения к музыкальной части группы компаний Black Star. Однако он оставил за собой доли в остальных частях бизнеса Black Star - например, в ресторанном и элитном фитнес-центре.