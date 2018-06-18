«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом

О подтверждённом диагнозе Ивлеева сообщила в своём блоге, заявив, что коронавирус найден у неё самой и её супруга. Она призвала всех быть острожными, ведь вирус никуда не делся.Подписчики блога звезды, коих более 17 миллионов человек, оставили под этим сообщением сотни комментариев, что вынудило Настю на публикацию более подробного поста: "Итак, мои хорошие! Во-первых, начитавшись абсолютно разных комментариев под предыдущим постом, после чего мой мозг взорвался и пришлось заново учиться думать, скажу для начала, что я не знаю, существует этот COVID или не существует. Я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры, правительственные задумки и мировые перевороты. Врачи сказали: "Вы болеете короной!". Все! Значит, я болею! Или мне стоило крикнуть в лицо медику: "Короны не существует, это все Путин!" (СМИ, тащите на заголовки) и убежать? Так что оставьте эти разбирательства для форумов и специальных сайтов, где люди выговариваются. Тут не надо. Есть болячка, будем лечить. Я поделилась новостью с подписчиками, потому что я обязана сидеть дома минимум две недели, так или иначе без смены локаций, начали бы поступать вопросы. Те, кто думает, что это проплаченная акция, - я вообще не понимаю, что вы делаете на моей странице. Вы явно меня с кем-то путаете"."Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные терафлюхи и ингавирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день четвертый или пятый. У меня же появились насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное — у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. Что принимать и как, мы знаем! Мы находимся под наблюдением врачей 24/7! Так что можно без советов, но все равно спасибо!" - добавила Ивлеева.