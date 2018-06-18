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«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом

Вчера, 22:16
Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева и её супруг рэпер Элджей сдали положительные тесты на COVID-19.

«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом
О подтверждённом диагнозе Ивлеева сообщила в своём блоге, заявив, что коронавирус найден у неё самой и её супруга. Она призвала всех быть острожными, ведь вирус никуда не делся.

«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом


Подписчики блога звезды, коих более 17 миллионов человек, оставили под этим сообщением сотни комментариев, что вынудило Настю на публикацию более подробного поста: "Итак, мои хорошие! Во-первых, начитавшись абсолютно разных комментариев под предыдущим постом, после чего мой мозг взорвался и пришлось заново учиться думать, скажу для начала, что я не знаю, существует этот COVID или не существует. Я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры, правительственные задумки и мировые перевороты. Врачи сказали: "Вы болеете короной!". Все! Значит, я болею! Или мне стоило крикнуть в лицо медику: "Короны не существует, это все Путин!" (СМИ, тащите на заголовки) и убежать? Так что оставьте эти разбирательства для форумов и специальных сайтов, где люди выговариваются. Тут не надо. Есть болячка, будем лечить. Я поделилась новостью с подписчиками, потому что я обязана сидеть дома минимум две недели, так или иначе без смены локаций, начали бы поступать вопросы. Те, кто думает, что это проплаченная акция, - я вообще не понимаю, что вы делаете на моей странице. Вы явно меня с кем-то путаете".

«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом


"Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные терафлюхи и ингавирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день четвертый или пятый. У меня же появились насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное — у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. Что принимать и как, мы знаем! Мы находимся под наблюдением врачей 24/7! Так что можно без советов, но все равно спасибо!" - добавила Ивлеева.

«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом


«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом

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Ключевые слова: Настя Ивлеева, Элджей, коронавирус

Количество просмотров: 2 548
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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«Заболела вся семья»: Настя Ивлеева и Элджей вместе с семьёй заразились коронавирусом Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева и её супруг рэпер Элджей сдали положительные тесты на COVID-19.
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