Певица Кети Топурия улетела из России

Хотя напомним, что, находясь в самоизоляции с бойфрендом Львом Деньговым, Кети открыто заявляла, что работает над вопросом появления второго ребёнка.После Кети упорно делала фото лишь в просторных платьях, скрывая область животика. А на днях певица улетела из России за границу. Вчера артистка впервые за долгое время опубликовала фото, на котором животик не скрыт. Правда, сказать точно, что Топурия ждёт второго малыша нельзя.