После Кети упорно делала фото лишь в просторных платьях, скрывая область животика. А на днях певица улетела из России за границу. Вчера артистка впервые за долгое время опубликовала фото, на котором животик не скрыт. Правда, сказать точно, что Топурия ждёт второго малыша нельзя.
Певица Кети Топурия улетела из России
Вчера, 17:47
Солистка группы A'Studio Кети Топурия старательно избегает вопросов о беременности.
Хотя напомним, что, находясь в самоизоляции с бойфрендом Львом Деньговым, Кети открыто заявляла, что работает над вопросом появления второго ребёнка.
После Кети упорно делала фото лишь в просторных платьях, скрывая область животика. А на днях певица улетела из России за границу. Вчера артистка впервые за долгое время опубликовала фото, на котором животик не скрыт. Правда, сказать точно, что Топурия ждёт второго малыша нельзя.
После Кети упорно делала фото лишь в просторных платьях, скрывая область животика. А на днях певица улетела из России за границу. Вчера артистка впервые за долгое время опубликовала фото, на котором животик не скрыт. Правда, сказать точно, что Топурия ждёт второго малыша нельзя.
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Ключевые слова: Кети Топурия, myshanews
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Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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