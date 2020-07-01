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Дмитрий Шепелев должен выплатить родителям Жанны Фриске 7 миллионов рублей

Сегодня, 03:10
Телеведущий Дмитрий Шепелев решением суда обязан выплатить круглую сумму родителям певицы Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев должен выплатить родителям Жанны Фриске 7 миллионов рублей
Громкий скандал между возлюбленным Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015-м году, и её родителями начался практически сразу после смерти певицы. Владимир Фриске на множестве телевизионных шоу обвинял Дмитрия Шепелева то в воровстве денег, то в невозможности увидеть внука - маленького сына Жанны и Дмитрия Платона. Ещё одной стороной конфликта стало благотворительное общество Русфонд, в своё время занимавшееся сбором средств на лечение артистки.

Дмитрий Шепелев должен выплатить родителям Жанны Фриске 7 миллионов рублей


Всего на лечение и реабилитацию Жанны было собрано более 69 миллионов рублей. По желанию Жанны, 32 миллиона из этой суммы сразу были переведены на лечение девяти онкобольных детей. Оставшиеся средства пошли на лечение и покупку медикаментов для самой певицы. Однако почти по 21 миллиону Русфонд так и не дождался от родителей Фриске отчётов и чеков, как это положено по договору, и подал в суд. Затем выяснилось, что эта сумма была переведена на личный счёт матери певицы Ольги, а затем деньги были обналичены. Это произошло за две недели до смерти Жанны.

Дмитрий Шепелев должен выплатить родителям Жанны Фриске 7 миллионов рублей


Суд встал на сторону Русфонда, и родителям звезды пришлось выплатить организации 21 миллион. Однако затем родители потребовали от Шепелева вернуть им треть от выплаченной суммы. Накануне суд постановил, что Шепелев должен выплатить Владимиру и Ольге Фриске 7 миллионов рублей. Телеведущий, в свою очередь, требовал от родителей возлюбленной более 10 миллионов, которые бы пошли на счёт Платона, но суд в этом требовании Дмитрию отказал.

Дмитрий Шепелев должен выплатить родителям Жанны Фриске 7 миллионов рублей


Напомним, что родители звезды до сих пор не видятся с Платоном - по решению суда, встречи должны происходить два раза в месяц и продолжаться полтора часа, однако ни на одно такое свидание, по словам Шепелева, чета Фриске не явилась.

Дмитрий Шепелев должен выплатить родителям Жанны Фриске 7 миллионов рублей

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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