Блогер Виктория Ляхоцкая ответила на вопрос об отношениях с Дианой Шурыгиной

После случая на вечеринке девушки уверяли, что им просто нравится проводить время вместе и ничего большего, но их поступки говорят о другом. Несмотря на то, что у Дианы есть парень Денис, она и Вика больше наслаждаются обществом друг друга и делятся в соцсетях фотографиями, где они мило целуются.
Недавно ребята решили поиграть в известную игру «бутылочка», где Диана успела поцеловаться и с Денисом, и с Викторией, что очень не понравилось Денису.
Ну, а когда подписчики спросили у Виктории про отношения с Дианой, то она просто отшутилась, что они встречаются пока никто не смотрит.