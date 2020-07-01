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Блогер Виктория Ляхоцкая ответила на вопрос об отношениях с Дианой Шурыгиной

Сегодня, 09:53
Не так давно Викторию Ляхоцкую и Диану Шурыгину застали на вечеринке в одной постели.

Блогер Виктория Ляхоцкая ответила на вопрос об отношениях с Дианой Шурыгиной
Виктория Ляхоцкая — блогер, певица, владелица агентства и онлайн-школы PR, создатель авторских треков. На сегодняшний день её страница в Instagram насчитывает более 239 тысяч фолловеров. Основными тематиками её блога всегда были лайфстайл, нумерология и отношения между мужчиной и женщиной. Ну, а сейчас её поклонники увлечены историей её личных отношений с Дианой Шурыгиной.

Блогер Виктория Ляхоцкая ответила на вопрос об отношениях с Дианой Шурыгиной


После случая на вечеринке девушки уверяли, что им просто нравится проводить время вместе и ничего большего, но их поступки говорят о другом. Несмотря на то, что у Дианы есть парень Денис, она и Вика больше наслаждаются обществом друг друга и делятся в соцсетях фотографиями, где они мило целуются.
Недавно ребята решили поиграть в известную игру «бутылочка», где Диана успела поцеловаться и с Денисом, и с Викторией, что очень не понравилось Денису.

Ну, а когда подписчики спросили у Виктории про отношения с Дианой, то она просто отшутилась, что они встречаются пока никто не смотрит.

Блогер Виктория Ляхоцкая ответила на вопрос об отношениях с Дианой Шурыгиной

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Ключевые слова: Виктория Ляхоцкая, Диана Шурыгина

Количество просмотров: 1 937
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Блогер Виктория Ляхоцкая ответила на вопрос об отношениях с Дианой Шурыгиной Не так давно Викторию Ляхоцкую и Диану Шурыгину застали на вечеринке в одной постели.
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