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Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы

Вчера, 11:09
Алёна Водонаева продолжает разгребать архивы фотографий, сделанных в то время, когда будущая звезда только начинала свой путь по карьерной лестнице.

Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы
Экс-участница "Дом-2" опубликовала снимки, которые доказывали, что уже тогда Алёна умела подчеркнуть свою фигуру и делала это с помощью коротких юбок и прозрачных кофточек.

Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


"На первой фотографии у меня на джинсах висит пейджер ) Раз вам так понравилась ретро рубрика, публикую ещё серию. Архивы: телеканал «Ладья» и ТГУ",

- подписала эксклюзивные снимки Водонаева.

Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


Руководители компаний, в которых трудилась Алёна, были рады видеть такую красоту на рабочем месте.

Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы


Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы

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Ключевые слова: Алёна Водонаева, myshanews

Количество просмотров: 3 471
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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