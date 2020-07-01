Алёна Водонаева разместила эксклюзивные снимки с первого места работы

Экс-участница "Дом-2" опубликовала снимки, которые доказывали, что уже тогда Алёна умела подчеркнуть свою фигуру и делала это с помощью коротких юбок и прозрачных кофточек."На первой фотографии у меня на джинсах висит пейджер ) Раз вам так понравилась ретро рубрика, публикую ещё серию. Архивы: телеканал «Ладья» и ТГУ",- подписала эксклюзивные снимки Водонаева.Руководители компаний, в которых трудилась Алёна, были рады видеть такую красоту на рабочем месте.