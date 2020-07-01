Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Юлия Михальчик уладила конфликт с Иосифом Пригожиным

Вчера, 13:28
Не успел в прессе подняться шум из-за назревающего скандала между Юлией Михальчик и Иосифом Пригожиным, как оппоненты быстренько обо всем договорились.

Юлия Михальчик уладила конфликт с Иосифом Пригожиным
Напомню, что накануне в сеть попал аудио-ролик, где Юлии Михальчик рассказывает о том, что «трус и кидала» Пригожин ей угрожает. Сразу было понятно, что Пригожин это так не оставит и продолжение будет обязательно. Вот только в отличии от истории с Катей Гордон, когда в ход шел весь имеющийся на неё компромат, с Михальчик удалось договориться быстро и без шума.

Иосиф рассказал, что позвонил Юле и они все выясняли. У неё нет никаких претензий к нему. Не было никаких угроз и все прекрасно. А вот ролик рассылает бывший парень Юли, который сделал нарезку из её разных высказываний и хочет ей досадить.

Юлия Михальчик уладила конфликт с Иосифом Пригожиным


А вскоре и сама Юлия отметилась в своем инстаграм с подтверждениями этой «провокации».

Юлия Михальчик уладила конфликт с Иосифом Пригожиным

← Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластик... Дочь Анастасии Волочковой сменила имидж и приехала к маме в гости →

Ключевые слова: Юлия Михальчик, Иосиф Пригожин, myshanews

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Загрузка...

18-летняя Кайя Гербер обнажилась сразу для двух обложек Vogue Дочь Синди Кроуфорд стала настоящим ньюсмейкером. О неё говорят во всем мире.
Ольга Бузова кардинально сменила имидж, сделав укладку из мелких кудряшек С такой причёской ведущую проекта "Дом-2" Ольгу Бузову не видели никогда.
Вера Брежнева планирует родить Меладзе нескольких детей Родить ребенка Константину Меладзе Вера Брежнева планировала еще в 2014 году, когда их отношения были только слухами.
Дочь Анастасии Волочковой сменила имидж и приехала к маме в гости Пока Анастасия Волочкова пытается наладить семейную жизнь с таинственными мужчинами, её дочь Ариадна обрела семейную гармонию с новой женой отца.
Юлия Михальчик уладила конфликт с Иосифом Пригожиным Не успел в прессе подняться шум из-за назревающего скандала между Юлией Михальчик и Иосифом Пригожиным, как оппоненты быстренько обо всем договорились.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.