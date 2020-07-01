Юлия Михальчик уладила конфликт с Иосифом Пригожиным

Напомню, что накануне в сеть попал аудио-ролик, где Юлии Михальчик рассказывает о том, что «трус и кидала» Пригожин ей угрожает. Сразу было понятно, что Пригожин это так не оставит и продолжение будет обязательно. Вот только в отличии от истории с Катей Гордон, когда в ход шел весь имеющийся на неё компромат, с Михальчик удалось договориться быстро и без шума.Иосиф рассказал, что позвонил Юле и они все выясняли. У неё нет никаких претензий к нему. Не было никаких угроз и все прекрасно. А вот ролик рассылает бывший парень Юли, который сделал нарезку из её разных высказываний и хочет ей досадить.А вскоре и сама Юлия отметилась в своем инстаграм с подтверждениями этой «провокации».