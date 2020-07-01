Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Где отдыхают звёзды в коронавирусное лето 2020

Вчера, 11:27
В это непростое для всех время каждый из нас хочет окунуться в теплые воды летних морей, услышать брызги волн или нежный шелест лесных массивов.

Где отдыхают звёзды в коронавирусное лето 2020
В это непростое для всех время каждый из нас хочет окунуться в теплые воды летних морей, услышать брызги волн или нежный шелест лесных массивов.

Где отдыхают звёзды в коронавирусное лето 2020


Границы закрыты, а поэтому отдыхать этим летом можно только в пределах своей страны.
Российские звезды, желая провести свой отдых с привычным для них комфортом, отправляются на многочисленные курорты нашей необъятной Родины. А мы расскажем вам, в каких курортных городах России проводят свой отпуск наши звезды.

Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова

Лера с Анфисой дружат давно, и отдыхают они тоже вместе, только Лера приехала на отдых вместе с маленькой дочкой, а Анфиса – с восьмилетним сыном. Для очередного отпуска девушки выбрали санаторий «Южное Взморье» в Сочи.

Подружки много времени проводят вместе, отдыхают на пляже, купаются в Черном море и ужинают. Санатории и гостиницы в Сочи отвечают самым высоким требованиям российских «звездочек». К тому же Лера вспоминает, что отдыхала в этом санатории вместе с мамой каждое лето ещё в советское время, когда родителям выдавались бесплатные путевки. Позже к девушкам присоединился сын Леры, Жан, его сын Лев и жена.

Где отдыхают звёзды в коронавирусное лето 2020

← 12 топовых комплектов для занятия спортом

Автор: Lili

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Загрузка...

Где отдыхают звёзды в коронавирусное лето 2020 В это непростое для всех время каждый из нас хочет окунуться в теплые воды летних морей, услышать брызги волн или нежный шелест лесных массивов.
12 топовых комплектов для занятия спортом Для тех, кто хочет быть красивой в спортзале.
Юлия Высоцкая призналась, что в её жизни не всё так сладко 46-летняя супруга режиссёра и кулинар Юлия Высоцкая поделилась мыслями о том, как проходит её жизнь.
Дмитрий Нагиев продемонстрировал отличную физическую форму 53-летний ведущий и актёр Дмитрий Нагиев не забывает о том, что для увеличения продолжительности жизни стоит не забывать о спорте.
Рената Литвинова показала фото 18-летней дочки с бойфрендом 53-летняя актриса Рената Литвинова решила поделиться на странице в Инстаграм довольно личным снимком.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.