Где отдыхают звёзды в коронавирусное лето 2020

Границы закрыты, а поэтому отдыхать этим летом можно только в пределах своей страны.
Российские звезды, желая провести свой отдых с привычным для них комфортом, отправляются на многочисленные курорты нашей необъятной Родины. А мы расскажем вам, в каких курортных городах России проводят свой отпуск наши звезды.
Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова
Лера с Анфисой дружат давно, и отдыхают они тоже вместе, только Лера приехала на отдых вместе с маленькой дочкой, а Анфиса – с восьмилетним сыном. Для очередного отпуска девушки выбрали санаторий «Южное Взморье» в Сочи.
Подружки много времени проводят вместе, отдыхают на пляже, купаются в Черном море и ужинают. Санатории и гостиницы в Сочи отвечают самым высоким требованиям российских «звездочек». К тому же Лера вспоминает, что отдыхала в этом санатории вместе с мамой каждое лето ещё в советское время, когда родителям выдавались бесплатные путевки. Позже к девушкам присоединился сын Леры, Жан, его сын Лев и жена.