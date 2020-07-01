Юлия Высоцкая призналась, что в её жизни не всё так сладко

"Все что случилось со мной когда-либо - моё. Всё что я пережила, сделало меня мной. Жизнь состоит из множества улыбок, слез, отчаянья, смеха, радостей, печалей и других оттенков чувств. И если я сейчас не на море, совсем не означает что моря больше нет. Море есть и оно моё) ps картинка из архива) хорошего воскресенья!", - пожелала Юлия подписчикам.
Скорее всего такой текст "родился" в том числе потому, что в комментариях Инстаграм всё чаще звучат вопросы о том, какого состояние дочери Юлии Марии, которая после аварии впала в кому. Что именно сейчас происходит с девочкой - не знает никто, кроме её семьи и лечащих врачей.