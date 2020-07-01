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Юлия Высоцкая призналась, что в её жизни не всё так сладко

Вчера, 09:48
46-летняя супруга режиссёра и кулинар Юлия Высоцкая поделилась мыслями о том, как проходит её жизнь.

Юлия Высоцкая призналась, что в её жизни не всё так сладко
В своём Инстаграм Юлия разместила снимки, сделанные на борту роскошной яхты. На фото Высоцкая позирует в бикини, наливая себе в бокал алкоголь из огромной бутылки.

Юлия Высоцкая призналась, что в её жизни не всё так сладко


"Все что случилось со мной когда-либо - моё. Всё что я пережила, сделало меня мной. Жизнь состоит из множества улыбок, слез, отчаянья, смеха, радостей, печалей и других оттенков чувств. И если я сейчас не на море, совсем не означает что моря больше нет. Море есть и оно моё) ps картинка из архива) хорошего воскресенья!", - пожелала Юлия подписчикам.

Юлия Высоцкая призналась, что в её жизни не всё так сладко


Скорее всего такой текст "родился" в том числе потому, что в комментариях Инстаграм всё чаще звучат вопросы о том, какого состояние дочери Юлии Марии, которая после аварии впала в кому. Что именно сейчас происходит с девочкой - не знает никто, кроме её семьи и лечащих врачей.

Юлия Высоцкая призналась, что в её жизни не всё так сладко

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Ключевые слова: Юлия Высоцкая, myshanews

Количество просмотров: 4 901
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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