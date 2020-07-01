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Anastasia Stone представила зажигательный клип на свой сингл «911»

Сегодня, 12:13
На днях исполнительница популярных песен Anastasia Stone презентовала новый клип, который превратила в жаркий танцевальный баттл.

Anastasia Stone представила зажигательный клип на свой сингл «911»
По сюжету главная героиня приезжает на вечеринку и вскоре за внимание девушки начинают бороться сразу несколько молодых людей. Так парни устраивают между собой горячий танцевальный баттл.

— В первую очередь, мои работы адресованы женщинам. Уверена, что каждая из нас сталкивалась хотя бы с одним из таких сюжетов в жизни. Эта песня, в первую очередь, о магии чувств и всплеске эмоций. — поделилась Анастасия.

Anastasia Stone представила зажигательный клип на свой сингл «911»


Режиссером работы вновь стал Viva Prime, который уже не раз сотрудничал с певицей. По словам Анастасии, съемки прошли легко и продуктивно, а многие сцены снимались буквально с первого дубля. В результате, благодаря эффектным нарядам, ярким локациям и зажигательным танцам, клип на сингл «911» получился очень зрелищным и сейчас уже доступен на официальном YouTube канале исполнительницы.


← Ольга Бузова появилась на обложке журнала Playboy 2020 года

Ключевые слова: Anastasia Stone

Количество просмотров: 1 495
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Anastasia Stone представила зажигательный клип на свой сингл «911» На днях исполнительница популярных песен Anastasia Stone презентовала новый клип, который превратила в жаркий танцевальный баттл.
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