Anastasia Stone представила зажигательный клип на свой сингл «911»

По сюжету главная героиня приезжает на вечеринку и вскоре за внимание девушки начинают бороться сразу несколько молодых людей. Так парни устраивают между собой горячий танцевальный баттл.— В первую очередь, мои работы адресованы женщинам. Уверена, что каждая из нас сталкивалась хотя бы с одним из таких сюжетов в жизни. Эта песня, в первую очередь, о магии чувств и всплеске эмоций. — поделилась Анастасия.Режиссером работы вновь стал Viva Prime, который уже не раз сотрудничал с певицей. По словам Анастасии, съемки прошли легко и продуктивно, а многие сцены снимались буквально с первого дубля. В результате, благодаря эффектным нарядам, ярким локациям и зажигательным танцам, клип на сингл «911» получился очень зрелищным и сейчас уже доступен на официальном YouTube канале исполнительницы.