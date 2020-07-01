Послушай, как вкусно: российские блогеры заценили натуральную картошку Lay’s

- Интригующий шелест обновлённой пачки в новом дизайне, привлекательный шорох внутри неё и, конечно, аппетитный хруст натурального картофеля, выращенного в России - вот такие чувства и эмоции пережили Денис Кукояка, Лера Любарская, Сергей Штепс и еще с десяток популярных блогеров, которые приняли участие в съемках.
Поддержка локального производства — принцип работы. Lay’s, которому он верен не один год. В 2020 бренд запускает масштабную кампанию, цель которой — рассказать потребителям, как создаются чипсы, которые они любят и выбирают: всё начинается с отборного картофеля, который с заботой выращивают только на российских фермах, обжаривают в натуральном масле и затем добавляют к нему ароматные специи чтобы каждый наш день был ещё вкуснее.
В этом году Lay’s порадует потребителей не только обновлённым дизайном пачки, которая стала ещё заметнее на полках супермаркетов, но и необычными вкусами. К уже полюбившимся всем сочетаниям добавятся:
● Lay’s «Рёбрышки гриль»
● Lay’s «Лосось в сливочном соусе»
● Lay’s «Чили и лайм»
● Lay’s «Пикантная горчица»
Увидеть эти ролики с участием блогеров можно в Instagram по хештегу #LaysASMR, но производитель предупреждает, что после просмотра вы не удержитесь от похода в ближайший магазин за пачкой Lay’s!