«Никогда не слышали раньше такого»: американцы познакомились с творчеством Тимы Белорусских

Так что, если, приехав в Лос-Анджелес вы вдруг услышите, как американцы кайфуют под треки Скриптонита, Макса Коржа и Miyagi, то удивляться этому не стоит.Сейчас его YouTube-канал GlebaTV насчитывает уже больше 800 000 подписчиков, а не так давно вышел новый выпуск шоу «Американцы слушают русскую музыку». В этот раз главным гостем стал популярный исполнитель и артист Kaufman Label Тима Белорусских, который поделился со зрителями своим топом русскоязычных артистов.В топе Тимы оказались: Макс Корж, Баста, Loqiemean, Face, OG Buda, Уродливый Пигли.Послушали американцы и новый трек Тимы Белорусских «Тянет к тебе». Меломаны из Лос-Анджелеса признали, что никогда не слышали раньше такого, но песня им очень понравилась, даже пообещали добавить трек к себе в плейлист.