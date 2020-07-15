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«Никогда не слышали раньше такого»: американцы познакомились с творчеством Тимы Белорусских

15.07.20 / 12:24
С некоторых пор российский блогер Глеб Маврин под видом водителя uber знакомит американцев с русской музыкой.

«Никогда не слышали раньше такого»: американцы познакомились с творчеством Тимы Белорусских
Так что, если, приехав в Лос-Анджелес вы вдруг услышите, как американцы кайфуют под треки Скриптонита, Макса Коржа и Miyagi, то удивляться этому не стоит.

Сейчас его YouTube-канал GlebaTV насчитывает уже больше 800 000 подписчиков, а не так давно вышел новый выпуск шоу «Американцы слушают русскую музыку». В этот раз главным гостем стал популярный исполнитель и артист Kaufman Label Тима Белорусских, который поделился со зрителями своим топом русскоязычных артистов.

«Никогда не слышали раньше такого»: американцы познакомились с творчеством Тимы Белорусских


В топе Тимы оказались: Макс Корж, Баста, Loqiemean, Face, OG Buda, Уродливый Пигли.

Послушали американцы и новый трек Тимы Белорусских «Тянет к тебе». Меломаны из Лос-Анджелеса признали, что никогда не слышали раньше такого, но песня им очень понравилась, даже пообещали добавить трек к себе в плейлист.


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Ключевые слова: Тима Белорусских

Количество просмотров: 6 448
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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