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«Она проиграла битву»: Джон Траволта сообщил о смерти своей жены

14.07.20 / 04:58
Голливудский актёр Джон Траволта шокировал мир заявлением о кончине супруги.

«Она проиграла битву»: Джон Траволта сообщил о смерти своей жены
О страшном диагнозе 57-летней актрисы Келли Престон, жены 66-летнего Джона Траволты, стало известно уже после её смерти - выяснилось, что последние два года женщина боролась с раком груди и тщательно скрывала это от общественности, но болезнь оказалась сильнее.

«Она проиграла битву»: Джон Траволта сообщил о смерти своей жены


Свадьба Келли и Джона состоялась в 1991 году, у пары родилось трое детей: дочь Элла и двое сыновей, Бенджамин и Джетт. Старшего сына Джетта не стало в 2009-м - он страдал от эпилепсии, и очередной припадок застал его во время семейных каникул на Багамах - Джетт ударился головой о край ванны. Его смерть вся семья переживала невероятно тяжело и на долгое время изолировалась от всего мира.

«Она проиграла битву»: Джон Траволта сообщил о смерти своей жены


"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю войну с раком молочной железы. Она вела мужественную борьбу, её поддерживали и дарили свою любовь столько людей! Моя семья и я всегда будем благодарны врачам и медсестрам, многочисленным друзьям и близким, которые были рядом с нами и Келли в этот сложный период. Любовь Келли навсегда останется в моей памяти. Мне нужно время, чтобы побыть со своими детьми, которые потеряли мать, так что заранее простите, если я пропаду из сети. Но знайте, что я буду чувствовать вашу любовь и поддержку в ближайшие недели и месяцы, пока мы приходим в себя" - написал Траволта на своей страничке в соцсети и выложил фото Келли.

«Она проиграла битву»: Джон Траволта сообщил о смерти своей жены


«Она проиграла битву»: Джон Траволта сообщил о смерти своей жены


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Ключевые слова: Джон Траволта, Келли Престон

Количество просмотров: 6 942
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, news4jax.com, clooserweekly.com

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