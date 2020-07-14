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Признанную пропавшей без вести звезду сериала «Хор» нашли мёртвой

14.07.20 / 03:24
Обнаружено тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.

Признанную пропавшей без вести звезду сериала «Хор» нашли мёртвой
Трагедия случилась 8 июля, когда Ная и её 4-летний сын Джози отправились на лодочную прогулку на озере Пиру в Калифорнии. Чуть позже лодка была обнаружена лишь с одним пассажиром - Джози нашли спящим и он рассказал, что они с мамой решили искупаться и прыгнули с лодки, но она так и не вернулась. До сих пор остаётся загадкой, как малыш смог самостоятельно забраться обратно в лодку.
Поиски продолжались несколько дней, были задействованы вертолеты и спасательные катера, но в итоге результат дала работа водолазов - они нашли тело актрисы. Предполагается, что она могла запутаться в зарослях водорослей, обильно произрастающих почти по всему озеру.

Признанную пропавшей без вести звезду сериала «Хор» нашли мёртвой


Ная Ривера стала уже пятой жертвой так называемого проклятия сериала "Хор" - ранее двое актёров, исполнивших одни из главных ролей, а также двое ассистентов режиссёра погибли в довольно молодом возрасте.

Признанную пропавшей без вести звезду сериала «Хор» нашли мёртвой


Признанную пропавшей без вести звезду сериала «Хор» нашли мёртвой

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Ключевые слова: Ная Ривера

Количество просмотров: 4 706
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, wwaytv3.com, pagesix.com

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