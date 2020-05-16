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"Музыка и спорт - то, к чему я буду предрасположен всегда": рэпер Draem о спорте, блогерах и книгах для вдохновения

Вчера, 11:33
Молодой репер Давид (Draem) рассказал о своем отношении спорту. По его словам, этой сфере он обязан очень многим.

"Музыка и спорт - то, к чему я буду предрасположен всегда": рэпер Draem о спорте, блогерах и книгах для вдохновения
С десяти лет Draem начал заниматься футболом и даже хотел стать профессиональным футболистом ровно до той поры, пока в его жизни не появилась музыка. Тренировки по футболу Давид посещает и сейчас, но разумеется, уже гораздо реже, чем это было прежде, так как больше погружен в музыку. «Музыка и спорт для меня - это то, к чему я буду предрасположен всегда. Почти в каждом музыкальном треке я пытаюсь передавать положительные эмоции людям, чтобы у них поднималось настроение и такой же позитив привносит в нашу жизнь и спорт. Тренированное сильное и крепкое тело не может валятся на диване, такое тело требует постоянное движение вперёд, а сила духа, которую закаляет спорт, придаёт нам уверенности, что все, самые дерзкие начинания можно воплотить в жизнь. Главное не бояться! Так что со спортом у меня всё серьёзно! Хотя и в музыке моей есть много того, что заставляет нас задуматься над собой. У меня есть и будут работы, в которых я затрагиваю серьёзные темы и пытаюсь что-то нужное и сокровенное донести до слушателей».
В его треках, в одном из самых главных хитов можно услышать отсылки на футбольные клубы и футбольных игроков. Как сам признаётся Draem - благодаря спорту он стал более целеустремлённым и дисциплинированным.

«В период самоизоляции я увлёкся компьютерными играми, хотя до этого никогда не любил в них играть, но в настоящее время это даёт мне немного позитивных эмоций. Мои любимые игра — это ФИФА и Кс гоу, так как там я могу классно провести время с друзьями».

"Музыка и спорт - то, к чему я буду предрасположен всегда": рэпер Draem о спорте, блогерах и книгах для вдохновения


Музыка и спорт, конечно, главенствуют в жизни репера Draem, но не только это интересует его. Литература занимает особое место как в его сердце, так и в его профессиональной карьере. Давид рассказал, что роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» произвёл в буквальном смысле взрыв в его сознании. По этому роману был снят фильм знаменитым режиссёром Стэнли Кубриком, но всё же книга ему понравилась гораздо больше. «С тех пор эта книга входит в топ моих любимых, наравне с произведением Фёдора Михайловича Достоевского «Белые ночи» и философским трактатом Иммануила Канта «Критика чистого разума». Все эти книги помогли мне понять, что в любой ситуации нужно иметь собственные мнения и если понадобятся, то пойти против системы».

Однако такое громкое утверждение вовсе не значит, что больше Draem ничего не читает и остановился только на этих трёх произведениях, разумеется нет. Эти три книги на сегодняшний день входят в топ его самых любимых, но, чтобы понять, какие книги могут ещё попасть в этот список нужно перечитывать много других книг, классических и современных авторов, проанализировать прочитанное и понять, что именно эта книга и этот автор отвечают твоему сегодняшнему состоянию души и именно из этой книги тебе хочется подчеркнуть что-то новое, осознать свои предыдущие промахи и ошибки, понять, как двигаться дальше вперёд. Вообще в чтении книг, особенно бумажных, есть какая-то своя магия прогресса. «Электронные книги я тоже читаю, но почему-то бумажным отдаю большее предпочтение».

Жизнь молодого человека наших даней не может происходить без интереса в блогерству, таковы современные реалии. Популярный репер Давид тоже, разумеется, интересуется тем, что происходит на просторах Интернета в жизни блогеров. Особым предпочтением у Draem пользуется контент 2drots. По словам репера с некоторыми парнями 2drots он лично знаком и ему очень интересно наблюдать, как они становятся настоящими звёздами для молодёжи. Забавными и прикольными Давид считает и CHEBU. Эти весёлые видео поднимают молодому исполнителю настроение. Ведущий радио Xipcode так же привлёк Draem тем, как он обозревает альбомы. Но есть и те блогеры, к работе и творчеству которых Давид относится с недоверием. Имена их он назвать отказался, сказал лишь то, что тех блогеров, которые излишне кривляются и делают реально глупый контент он не уважает. Хочешь сказать что-то своей аудитории, тогда придумай интересный контент и главное, не стоит считать свою аудиторию недоразвитой! Юмор - это серьёзная работа и если ты хочешь рассмешить аудиторию, то начинай с того, чтобы понять интересы той аудитории, к вниманию которой ты стремишься!

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Ключевые слова: Draem, репер Давид

Количество просмотров: 1 274
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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"Музыка и спорт - то, к чему я буду предрасположен всегда": рэпер Draem о спорте, блогерах и книгах для вдохновения Молодой репер Давид (Draem) рассказал о своем отношении спорту. По его словам, этой сфере он обязан очень многим.
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