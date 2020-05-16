Какой сайт видеочата популярен у большинства девушек

Практически на всех сайтах-видеочатах есть один весомый недостаток — число девушек здесь почти всегда меньше, чем мужчин. И тем не менее, есть чат-рулетки, которые представительницы прекрасного пола предпочитают больше остальных. О них и поговорим сегодня.
Omegle
Это один из первых сервисов в мире, предложивших бесплатное онлайн-общение с незнакомцами в видеоформате. Не удивительно, что Omegle — в числе наиболее популярных ресурсов этого типа. В том числе среди девушек. Вы можете зайти на сайт в любое время суток — в онлайне будет более 10 000 пользователей.
Преимущества Omegle:
- можно выбрать поиск собеседников по странам;
- для использования сайта не нужна регистрация;
- высокое качество видео и работа без сбоев;
- наличие отдельного раздела, который не модерируется и подходит для более откровенного диалога;
- быстрое соединение.
Общение на сайте Omegle полностью анонимное. Можно вести диалог как в формате видео, так и в обычном текстовом чате. Площадкой пользуется приблизительно равное количество представителей мужского и женского пола. А это позволяет легче найти людей для знакомства и даже серьезных отношений.
CooMeet
КуМит позиционирует себя именно как вебсайт для знакомства и общения с девушками онлайн. Подключение осуществляется буквально в один клик. Достаточно нажать «Try For Free», чтобы система подобрала вам собеседника. Регистрация для этого не нужна. Если девушка покажется вам неинтересной или контакт не заладится, можно просто переключиться на следующую. При наличии свободного времени за вечер можно познакомиться с десятками новых людей из разных стран.
Среди преимуществ CooMeet:
- возможность общаться с людьми из разных городов, стран и континентов;
- выбор собеседника по личным предпочтениям;
- высокое качество видео и звука;
- большое количество пользователей онлайн в любое время суток.
Общение на сайте CooMeet происходит только при обоюдном желании. Единственный серьезный недостаток сервиса — он часто подключает людей, живущих далеко друг от друга. Из-за этого личная встреча практически невозможна.
Camsurf
Это еще один из лидеров по популярности среди чат-рулеток. Отличительная особенность сайта в том, что он сумел получить разрешение на использование и демонстрацию содержимого для взрослых. Это внесло свои коррективы в работу ресурса и его аудиторию. И тем не менее, Camsurf остается одним из наиболее востребованных видеочатов среди парней и девушек по всему миру.
Преимущества Camsurf:
- сверхбыстрое соединение с собеседником;
- мультиязычность и обширная география;
- использование технологий WebRTC и HTML5, что обеспечивает очень качественную картинку без задержек.
Больше всего пользователей онлайн в вечернее время. Иногда их число достигает 30 000 человек, а днем — около 15 000.
Chatspin
Если вы предпочитаете использовать для видеообщения свой смартфон, а не ноутбук или персональный компьютер, ваш выбор — Chatspin. Сервис позиционируется как мобильная чат-рулетка и разработан специально для тех, кто больше пользуется портативными устройствами.
Среди преимуществ сервиса выделим следующие:
- удобный гендерный фильтр — вы можете указать, с пользователями какого пола хотите общаться;
- возможность задать географию поиска собеседника;
- огромный выбор художественных фильтров для камеры;
- широкий выбор настроек: громкость звука, разрешение изображения и другие функции;
- приватный чат, в котором можно общаться на любые темы без ограничений.
Chatspin предлагает удобные приложения для iOS и Android. В них можно начать видеодиалог буквально в один клик.
Tinychat
Еще один популярный у девушек видеочат, где онлайн в среднем находится 25 000 человек. Главная особенность сайта — наличие тематических видеочатов. Их здесь тысячи. То есть, вы можете выбрать тему и подключиться к диалогу с пользователем, который тоже ею интересуется. Таким образом легче начать диалог и поддерживать беседу.
Преимущества Tinychat:
- возможность создать собственный тематический чат по интересам;
- диалог как с тет-а-тет, так и сразу с несколькими пользователями (до 12 человек);
- публичные видеочаты;
- удобный встроенный инструмент для создания и отправки скриншотов другим пользователям во время общения.
Tinychat позволяет общаться не только по видеосвязи, но и в текстовом чате или голосовыми сообщениями. Это дает возможность вести диалог в удобном именно для вас формате и практически откуда угодно.
Chatrandom
Сайт использует те же базовые принципы, что и аналоги. Но он позволяет подбирать собеседников по региону и языку, чтобы сузить поиск и быстрее находить интересных людей. Практически в любое время суток в Chatrandom находится онлайн около 20 000 человек.
Преимущества Chatrandom:
- выбор пола собеседника, языка и географии;
- веб-комнаты для приватного общения без ограничений;
- полностью бесплатное использование.
Для удобства можно воспользоваться фильтром подключения только к юзерам с включенными веб-камерами. Это удобно, если вас интересует именно общение в формате видео.
Chatroulette
Один из первых и самых популярных онлайн-видеочатов, которому уже более 10 лет. Именно Chatroulette стал прародителем многих подобных ресурсов наряду с Omegle. В 2010 году посещаемость сайта достигала 1,5 млн. человек в день. И хотя со временем интерес к нему поугас, Chatroulette все еще на плаву и пользуется большой популярностью.
Преимущества и возможности:
- простой и понятный интерфейс;
- быстрое подключение, хорошее качество видео и звука;
- приблизительно равное количество парней и девушек онлайн.
И Chatroulette, и другие упомянутые сервисы отлично подходят для знакомства и общения. Главное при этом — ваши навыки коммуникации и немного везения.