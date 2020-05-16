Какой сайт видеочата популярен у большинства девушек

"Музыка и спорт - то, к чему я буду предрасположен всегда": рэпер Draem о спорте, блогерах и книгах для вдохновения

Молодой репер Давид (Draem) рассказал о своем отношении спорту. По его словам, этой сфере он обязан очень многим.