«Волшебный пендель»: Софья Бугера рассказала о мотивации, шуточках рокеров и рыжем мальчике

Ее любят за искренность, звучный голос и невероятную подачу. Мы поговорили с Софьей о ее карьере, творчестве на карантине, а также о том, где лучше выступать – на больших площадках или в уютных барах.
Расскажи, как ты пришла в мир музыки и что стало мотивацией к этому решению?
Музыкой занимаюсь с самого детства, благодаря маме – она тоже поёт. У нас дома, ещё в Тюмени, стоял синтезатор на полу. Года в два я начала к нему подходить и подбирать услышанные от неё мелодии. Позже, лет в девять, я начала писать стихи, потом начали приходить и строчки с мелодией, так появились первые песни.
Ты говорила, что не хочешь выбирать между фолком и роком. Как ты смешиваешь эти жанры и чем тебе нравится каждый из них?
Мне всегда было сложно определиться с жанром: в школе я занималась академическим вокалом, пела классику: отрывки из опер, романсы. Потом поехала в Питер учиться и занималась год джазом, случайно выиграла городской конкурс с народной песней. Потом, после переезда в Москву, начала работать с рок-группой, потому что всегда об этом мечтала. Думаю, надо попробовать всё. Фолк мне близок своей широтой, душой, по голосу он мне очень подходит, а рок нравится тем, что этот жанр очень свободный, драйвовый, с напором. В дальнейшем, мне бы хотелось объединить их, думаю, это возможно при наличии народных ноток в голосе и роковой аранжировки, например.
Ты выступаешь на рок-фестах и в барах, но при этом у тебя есть опыт выступлений в более эстрадных, скажем более спокойных местах. Чем отличаются такие выступления между собой?
Для меня отличия всего два – репертуар и аранжировки песен. Я в любом случае выкладываюсь на полную, независимо от того, маленькая ли уютная это площадка или огромный стадион. Большая сцена – это очень здорово, но на ней и работать сложнее. Сложнее держать толпу, особенно, когда они тебя ещё не знают, а маленькие площадки и бары – это всегда что-то очень личное, возможность поговорить с каждым человеком, как с самим собой, если это можно так назвать.