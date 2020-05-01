«Волшебный пендель»: Софья Бугера рассказала о мотивации, шуточках рокеров и рыжем мальчике

Софья Бугера успела завоевать многие эстрадные сцены и одновременно внимание рокерской тусовки.Ее любят за искренность, звучный голос и невероятную подачу. Мы поговорили с Софьей о ее карьере, творчестве на карантине, а также о том, где лучше выступать – на больших площадках или в уютных барах.