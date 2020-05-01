Ученые рассказали Владимиру Путину о лечении Анастасии Заворотнюк

На совещании, состоявшемся в четверг, впервые на самом высоком уровне стали известны подробности лечения популярной актрисы - о них президенту поведал директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. Он заявил о создании учеными специальных вирусов, способных побороть страшную болезнь - они вызывают гибель определенных раковых клеток. Отмечается, что из-за большого многообразия видов рака, вирусов также должно быть много, то есть один вирус может победить только одну форму рака.Метод такого лечения заключается в заборе у пациента иммунных клеток, которые затем заражаются вирусом и возвращаются в организм. Далее клетки сами доставляют вирус к пораженному органу. На данный момент этим методом начали лечить больных с четвертой, самой тяжелой стадией рака. Затем Макаров рассказал об Анастасии Заворотнюк: "Нам передали родные клетки её опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию".