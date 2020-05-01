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Ученые рассказали Владимиру Путину о лечении Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 00:19
На прошедшем совещании по развитию генетических технологий в РФ президенту Путину рассказали о новом методе борьбы с раком на примере актрисы Анастасии Заворотнюк.

Ученые рассказали Владимиру Путину о лечении Анастасии Заворотнюк
На совещании, состоявшемся в четверг, впервые на самом высоком уровне стали известны подробности лечения популярной актрисы - о них президенту поведал директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. Он заявил о создании учеными специальных вирусов, способных побороть страшную болезнь - они вызывают гибель определенных раковых клеток. Отмечается, что из-за большого многообразия видов рака, вирусов также должно быть много, то есть один вирус может победить только одну форму рака.

Ученые рассказали Владимиру Путину о лечении Анастасии Заворотнюк


Метод такого лечения заключается в заборе у пациента иммунных клеток, которые затем заражаются вирусом и возвращаются в организм. Далее клетки сами доставляют вирус к пораженному органу. На данный момент этим методом начали лечить больных с четвертой, самой тяжелой стадией рака. Затем Макаров рассказал об Анастасии Заворотнюк: "Нам передали родные клетки её опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию".

Ученые рассказали Владимиру Путину о лечении Анастасии Заворотнюк

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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк, Владимир Путин

Количество просмотров: 754
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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Ученые рассказали Владимиру Путину о лечении Анастасии Заворотнюк На прошедшем совещании по развитию генетических технологий в РФ президенту Путину рассказали о новом методе борьбы с раком на примере актрисы Анастасии Заворотнюк.
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