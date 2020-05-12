Почему мужчины жестоки со своими женщинами? Ответ астропсихолога Ольги Фёдоровой

В Китае участилось количество разводов, в России же всё чаще ведутся разговоры об участившихся случаях насилия в семьях. Даже «звёздные» пары и персоны оказались в центре этого водоворота и связанных с темой скандалов – Джиган и Оксана Самойлова, Павел Прилучный и Агата Муциениеце, Регина Тодоренко со своим неоднозначным высказыванием…Уверена, что ситуация намного больше, не все решаются выносить это на всеобщее обозрение. Почему же так происходит, и виной ли всему карантин?Астрология это объясняет влиянием Марса, «отвечающим» за уровень тестостерона и мужской энергии. Агрессия, сила заложены в мужчинах от природы. Изначально это нужно было для того, чтобы убить мамонта и притащить его к костру.Сейчас более мужественными стали женщины, которые способны обеспечивать себя сами и во многих сферах жизни добиваются бОльшего, нежели мужчины. С одной стороны, это «размягчило», сделало более «женственными» представителей сильного пола, а с другой – их естественная агрессия уходит не в то русло. Но карантин лишь подлил масла в огонь.Также есть масса других периодов и аспектов на небе, во время действие которых «обостряются» кризисы и подобные ситуации дают о себе знать сплошь и рядом. Чтобы охарактеризовать обстоятельства, которые сложились в определённой семье, необходимо смотреть на натальные карты каждого из супругов, учитывая также взаимоотношения в родительских семьях.Значительную роль сыграли войны прошлого, когда дети остались без отцов и мужчины в принципе были на вес золота. Воспитанием будущего поколения мужского пола легко на хрупкие женские плечи. В итоге многие мужчины выросли избалованными детьми, привыкшими, что всё крутится вокруг них.В психологии существует понятие "треугольник Карпмана": это Жертва, Тиран и Спасатель, и у каждого мировосприятие примерно следующее:Жертва: «Весь мир – зло, боль и страдание. Я ничего сама не могу изменить, пожалейте меня».Тиран: «Мир – зло, поэтому нужно всё контролировать, чтобы всё шло «правильно», даже самыми жёсткими методами. Чем они недовольны?».Спасатель: Я жалею жертву и признаю, что она бессильна. А Тирану сочувствую, потому что мир – зло, и его нужно контролировать». При этом в роли Спасателя может быть и сам Тиран, когда до него «находят» моменты «просветления». Часто же это мамы/подруги/знакомые, которые, по сути, только потакают ситуации, не давая возможности что-то реально изменить.В большинстве, наши родители были теми самыми Контролёрами и Тиранами, которые держали детей в ежовых рукавицах и карали за малейшую провинность, которая шла в разрез с «общественным мнением» и их собственными установками. И многие из девочек буквально с материнским молоком впитывали, что «Стерпится – слюбится», «Бьёт – значит любит», «Плохонький, да мой» и в таком духе.На самом деле, мужчина становится Тираном только рядом с Жертвой. Если у женщины низкая самооценка, и она подсознательно позволяет с собой так обращаться, пытаясь всячески сохранить эти отношения, она поощряет Тиранство. Таким образом, Жертва остаётся в роли обиженного ребёнка: «Ничего не могу сделать, пожалейте меня». Позиция же взрослого человека подразумевает: «Это моя жизнь, всё зависит от меня и я сама за себя в ответе».Единственный выход из подобной ситуации – перейти из позиции Ребёнка или контролирующего Родителя в позицию Взрослого человека, ответственного за собственную жизнь, а также решить для себя – стоит ли жить в таких отношениях дальше. Поскольку в «треугольник Карпмана» попадают только «раненные» Дети, и не важно, сколько им лет – 5 или 50.