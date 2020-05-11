Катя Адушкина и Кирилл Диденок рассказали всю правду о проекте «AK SHOW»

Все материалы бекстейжа - о подготовке тура, его начале, вынужденном прекращении, организации онлайн концерта и многие другие подробности о жизни артиста в современных реалиях – поклонники творчества Кати и пользователи сети могут увидеть в третьем сезоне интернет-шоу «AK SHOW». Новый сезон проекта стартовал на платформе YouTubeв конце апреля.Инфосправка:- digital-продюсер, основатель музыкального издательства DNK-Music и celebrityагентства DIDENOK TEAM.- популярный блогер, певица и танцор. Девушке всего 16, но её аудитории могут позавидовать многие коллеги. На два её канала на YouTubeподписано около 7 млн зрителей, на площадке Instagramу Кати около 6 млн подписчиков, в аккаунте TikTokболее 3,5 млн. Катя активно выпускает песни, снимает клипы, дает концерты и радует публику разными медиа-проектами.- Съемка нового сезона шоу в онлайн-режиме стала единственным выходом для всей нашей команды. Вопрос о том, что нужно прекратить съемки во время карантина, даже не обсуждался.Возможно, мы потеряли немного в качестве, но выиграли в бОльшей уютности и душевности этого сезона. После выхода первой серии зрители отреагировали очень положительно на новый формат шоу. Серия получилась более домашней и откровенной.- Ввиду того, что все девочки разъехались по домам, а кто-то живет в других городах (не в Москве), было сложно найти качественный свет, камеры, чтобы каждый снял свою часть. На время съёмок я отдала свои камеры и карты памяти девочкам из AK CREW, которым не на что было снимать. Ребята из продакшн DidenokTeam также раздали всю свою технику, и сейчас она «путешествует» между девочками.- Города были выбраны исходя из их удалённости от Москвы. Думаю, в будущем мы проведём множество концертов и с каждым разом будем охватывать новые города и регионы. Критерий был очень простым: мы проводили опросы и смотрели статистику из разных городов по активности в моих социальных сетях.- Не хочется загадывать на будущее, пока неизвестно, когда мы выйдем из дома. Но я обещаю Краснодару и Нижнему Новгороду - мы обязательно до вас доедем!- Новый сезон покажет определенный период жизни, связанный с туром, концертной жизнью и новым альбомом. Мне хотелось поближе познакомить зрителей с моей танцевальной командой AK CREW и раскрыть каждую девочку с новой стороны. Также, я решила поделиться историями о моем переезде, начале самостоятельной жизни и творческом кризисе.- До начала периода самоизоляции мы проделали огромную работу, чтобы отправиться в первый концертный тур. Ранее пару раз в год мы давали большие сольные концерты в Москве, параллельно мечтая о новых площадках и городах.За последние полгода удалось подготовить, записать и издать музыкальный альбом Кати «Малэнкий», который поддержали все музыкальные площадки и СМИ, и провести сольный концерт на площадке «1930 Moscow» с абсолютным солд-аутом. После успешного релиза мы начали подготовку тура. Катя - профессиональный артист и танцор, она регулярно работает над вокалом, хореографией, концертными постановками и техникой. Тур стал знаковым моментом для нас: мы преодолели рубеж, и перешли на новый профессиональный уровень. Такие моменты однозначно достойны освещения и интересны зрителю, который получает возможность наблюдать творческую кухню.- Во-первых, я не знаю настолько упорных и целеустремлённых артистов, как Катя, которые так упорно работают над собой по всем возможным направлениям.Конечно, у Кати мощная поддержка, о ней заботится ее семья, а также есть DidenokTeam - команда специалистов по направлениям: SMM, продакшн, PR, селебрити-менеджмент, селебрити-маркетинг. Важную часть работы выполняет музыкальное издательство DNK Music, которое издаёт, продвигает и разрабатывает новый музыкальный материал.Вместе мы продумываем концепции, съемки, творческие идеи и инфоповоды.Молодёжи важно и нужно видеть пример Кати, она настоящий трудоголик, мотиватор и вдохновитель! История и пример Кати применительны к жизни абсолютно любого человека - взлеты, падения, кризисы, победы и разочарования.- Команда Кати состоит из нескольких десятков человек, на выездах - мама Кати, менеджмент DidenokTeam, звукорежиссер, команда танцоров, визажист, хореографы и операторы. Мы задолго до начала тура продумали всю концепцию, подготовили и отрисовали графику для трансляций на экранах, прорабатывали звуковую и визуальную часть, провели бесчисленное количество репетиций и прогонов для того, чтобы все работало слажено и качественно.- Когда запускались продажи тура, мы придумали объявлять и открывать продажи по одному городу в день (итого: 5 дней и 5 анонсированных городов тура). Каждый день поклонники гадали, какой город будет следующим - это создавало дополнительный ажиотаж и вовлечённость.Многие блогеры и звёзды жалеют средства на продвижение и рекламу, отчасти из-за этого билеты плохо продаются, информацию о концертах необходимо грамотно распространять.Было принято решение провести эксперимент и начать продажи билетов по специальной цене в день старта, это дало хорошие результаты. В Екатеринбурге все билеты были проданы в течение 22 часов после старта продаж, это, безусловно, вдохновило всю команду.Все билеты в пяти городах тура были проданы задолго до самих концертов, минусом стало только то, что выступления в Краснодаре и Нижнем Новгороде были отменены по причине начала карантина и введения режима самоизоляции. Но мы обязательно планируем выступить там, как только появится возможность.- Сейчас нельзя однозначно сказать, как сильно изменится индустрия. Я знаю, что мы точно будем продолжать работать. Как только закончится карантин, Катя приступит к записи нового альбома. Мы уже утвердили концепцию и находимся на этапе подбора музыкальных продюсеров.Сейчас, весной 2020 года, сумасшедшим трендом стало проведение онлайн-концертов, различных эфиров, интервью и иных активностей дистанционно. Площадки активно начали проводить онлайн-концерты, в частности, такие телекоммуникационные компании, как Мегафон, МТС или Билайн подхватили общую тенденцию и успешно проводят живые эфиры один за другим. Мы давно дружим и сотрудничаем с Яндекс Эфиром и ранее проводили с ними небольшие проекты. Поэтому мы провели большой онлайн-концерт совместно с Яндекс.Эфир на отдельной концертной площадке, и теперь он доступен на платформе для всех желающих.Таким образом мы хотели поддержать всех тех, кто сидит дома в самоизоляции, в особенности тех, кто так и не попал на отменённые концерты в Нижнем Новгороде и Краснодаре. Это был финальный аккорд тура и отличный результат работы всей команды. О туре, новом альбоме, каждодневной усиленной работе, большом онлайн-концерте и многом другом расскажет новый сезон «AK SHOW».