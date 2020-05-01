Андрей Григорьев-Апполонов скоропостижно покинул "Дом-2"

Презентация себя была восхитительной. Андрей рассказал, что он потерял любимую жену и теперь ему хочется как можно скорее построить семью и сделать детей. После в жизни Андрея на проекте были неприятные скандалы, к которым он явно не привык.В итоге Григорьев-Апполонов принял решение покинуть телестройку. Интересно, что за ним пошла и девушка Надин.Несмотря на то, что все считали их фиктивной пары и в чувства молодых людей не верили - участники шоу удивились, что девушка приняла такое решение, лишив себя эфиров.