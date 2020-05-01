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Андрей Григорьев-Апполонов скоропостижно покинул "Дом-2"

Сегодня, 14:42
В начале апреля 2020 года певец Андрей Григорьев-Апполонов прибыл на проект "Дом-2".

Андрей Григорьев-Апполонов скоропостижно покинул "Дом-2"
Презентация себя была восхитительной. Андрей рассказал, что он потерял любимую жену и теперь ему хочется как можно скорее построить семью и сделать детей. После в жизни Андрея на проекте были неприятные скандалы, к которым он явно не привык.

В итоге Григорьев-Апполонов принял решение покинуть телестройку. Интересно, что за ним пошла и девушка Надин.

Андрей Григорьев-Апполонов скоропостижно покинул "Дом-2"


Несмотря на то, что все считали их фиктивной пары и в чувства молодых людей не верили - участники шоу удивились, что девушка приняла такое решение, лишив себя эфиров.

Андрей Григорьев-Апполонов скоропостижно покинул "Дом-2"


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Ключевые слова: Андрей Григорьев-Апполонов

Количество просмотров: 1 079
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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