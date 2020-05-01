Анастасия Решетова оказалась в трудном финансовом положении

Речь идёт о людях, которые были уверены, что карантин скоро снимут, и все мы заживём, как раньше. Свою речь Решетова начала со слов мэра Москвы:"Сергей Собянин: "Считаем, что выход из самоизоляции и ограничительных мер сферы услуг пока преждевременен, пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее". Такие дела... Владельцы МСП меня поймут.Я конечно изначально не носила розовых очков и с усмешкой читала в ленте подписи под фото своих знакомых из разряда: «Ещё несколько дней и снова заживем как раньше - рестораны, прогулки. Ура!». ))) Ну, конечно, это не так и, наблюдая за прогрессией роста заболеваемости, ждать снятия ограничений в эти дни было очень наивно", - справедливо заметила Настя.В этой же записи она рассказала о том, что в отличие от многих предпринимателей, которые начали увольнять людей, её салон красоты пока что держится, но уже сейчас приходится платить из своего кармана. Решетова отметила, что от поддержки государства она не откажется, если её будут давать. Но пока и тут тишина."Во мне не умирала надежда что все-таки салоны красоты войдут в первую очередь послаблений для организаций. Почему-то казалось что так... Теперь мы все же не откажемся от предлагаемой гос-ом поддержки малого и среднего бизнеса в рамках пакета антикризисных мер. Я не стала распускать свой коллектив, сохранив рабочие места, но зп и аренду придётся пока платить из своего кармана. Сейчас, оказавшись в этой трудной ситуации вместе, ощущается некая сплочённость, и я реально переживаю за всех пострадавших предпринимателей и работников, кого вынуждены были уволить. Кто как справляется сейчас? Какие изменения произошли в ваших компаниях в целях сохранения бизнеса?", - спросила Настя у подписчиков.Комментариев много и почти все они совершенно безрадостные.