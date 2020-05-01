«Я - единственный, кто в неё верил»: участник «Последнего героя» Михаил Еремеев рассказал о победе Надежды Ангарской

Михаил Еремеев, один из финалистов шоу, разоткровенничался и признался, что он - единственный, кто верил на проекте в победу артистки.Михаил Еремеев стал одним из самых ярких участников завершившегося несколько дней назад телепроекта «Последний герой» на «ТВ-3». Несмотря на то, что блогер и владелец одного из глянцевых журналов не стал победителем, зрители его очень полюбили. Как признаётся Еремеев, он знал, что в реалити победит звезда Comedy Woman - Надежда Ангарская.«Я безумно рад, что это звание получила Надя. Во-первых, она действительно тот человек, который заслуживает этого звания, а во-вторых, если рассматривать наш современный мир и реалии, то с точки зрения феминизма это очень круто, что в таком достаточно сильном и мужском проекте победила девочка.Надя заслужила звание «Последний герой», потому что она, пожалуй, единственный участник проекта, который приехал на остров не побеждать, а избавиться от лишнего веса. В процессе прохождения всех испытаний и жизни на необитаемых островах она поняла, что хочет быть победителем, и пусть я скажу громко, но это действительно так.Когда было объединение племен: звезды и зрители в одной группе – племя стало называться «Племя героев». После объединения я был единственным человеком, наверное, который верил в Надю. Я ей сказал, что она действительно победит. Безумно рад, что оказался прав», - поделился историей из жизни на телешоу Михаил.