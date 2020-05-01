Андрей Григорьев-Апполонов уверен, что на Доме 2 потеряли связь с реальностью

Андрей уверен, что многие персонажи проекта настолько вживаются в свои роли, что начинают терять связь с реальностью, а вот новые участники действительно приходят с самыми искренними намерениями и желанием найти здесь свою любовь. В итоге они сталкиваются с преградами со стороны, потерявших чувство реальности, людьми.Так, недавно появившийся на проекте певец Андрей Григорьев-Апполонов-младший попал именно в такую ситуацию, когда не стал молчать и высказался против подлого поведения Алексея Безуса. Дело в том, что последний приударил за Надин Зданявичене – 26-летней девушкой из Москвы, которая пришла к Апполонову-младшему.И все бы ничего, но свои ухаживания Безус начал за спиной одного из участников группы «#APPolonovGang», пока тот находился в больнице.Когда Андрей вернулся, то увидел нелицеприятную для себя картину: флиртовавшего Алексея с Надин. Естественно, он был не на шутку возмущен и сразу же высказал свои претензии. На что соперник парировал про правила проекта, которые разрешают это делать, ведь молодые люди парой себя не объявили.Как позже признался Андрей, он не понимает, как можно позволить себе такой поступок, прикрываясь непонятными проектными правилами. Тем более, что с момента его знакомства с Надин не прошло и суток. В результате конфликт едва ли не перерос в драку.Григорьев-Апполонов-младший уверен, что вся проблема возникла из-за показной наигранности, воцарившейся на проекте, где совсем забыли про настоящую жизнь.- Я пришел на проект и никак не могу привыкнуть, что здесь работают другие правила. В обычной жизни вчерашняя ситуация – это хождение по острию ножа. Ты знаешь, что такое принципы, этика, мужская конкуренция. И действуешь в рамках этих законов. Не идешь по головам, уважаешь соперника. Проект пробуждает нашу истинную природу. Как по-щелчку запускает биологические инстинкты. Когда борешься за своё всеми способами. Понимаешь, что нужно доминировать, покорять. Иначе тебе здесь не место. Все сюда пришли строить отношения, и любые средства хороши. Я же привык жить по правилам обычной жизни. И эмоционально оказался не готов перешагивать через себя и принципы. Существую по мужской этике, которая действовала там, за забором. Но жизнь складывается так, что я здесь. Надо, наверное, учиться принимать действительность по-новому», – объяснил на следующий день собственную позицию Андрей Григорьев-Апполонов-младший в своем Инстаграм.Так что, по мнению Андрея, критиковать здесь, однозначно нельзя и каждый поступает так, как чувствует, но поскольку никогда не знаешь, насколько справедливо жизнь может повернуться именно к тебе, то остается жить по принципу: «Не суди, да не судим будешь».