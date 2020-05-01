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Андрей Григорьев-Апполонов уверен, что на Доме 2 потеряли связь с реальностью

Вчера, 10:27
Не так давно на проекте Дом 2 появился Андрей Григорьев-Апполонов-младший, который сразу угодил в конфликтную ситуацию.

Андрей Григорьев-Апполонов уверен, что на Доме 2 потеряли связь с реальностью
Андрей уверен, что многие персонажи проекта настолько вживаются в свои роли, что начинают терять связь с реальностью, а вот новые участники действительно приходят с самыми искренними намерениями и желанием найти здесь свою любовь. В итоге они сталкиваются с преградами со стороны, потерявших чувство реальности, людьми.

Так, недавно появившийся на проекте певец Андрей Григорьев-Апполонов-младший попал именно в такую ситуацию, когда не стал молчать и высказался против подлого поведения Алексея Безуса. Дело в том, что последний приударил за Надин Зданявичене – 26-летней девушкой из Москвы, которая пришла к Апполонову-младшему.

И все бы ничего, но свои ухаживания Безус начал за спиной одного из участников группы «#APPolonovGang», пока тот находился в больнице.

Андрей Григорьев-Апполонов уверен, что на Доме 2 потеряли связь с реальностью


Когда Андрей вернулся, то увидел нелицеприятную для себя картину: флиртовавшего Алексея с Надин. Естественно, он был не на шутку возмущен и сразу же высказал свои претензии. На что соперник парировал про правила проекта, которые разрешают это делать, ведь молодые люди парой себя не объявили.

Андрей Григорьев-Апполонов уверен, что на Доме 2 потеряли связь с реальностью


Как позже признался Андрей, он не понимает, как можно позволить себе такой поступок, прикрываясь непонятными проектными правилами. Тем более, что с момента его знакомства с Надин не прошло и суток. В результате конфликт едва ли не перерос в драку.

Андрей Григорьев-Апполонов уверен, что на Доме 2 потеряли связь с реальностью


Григорьев-Апполонов-младший уверен, что вся проблема возникла из-за показной наигранности, воцарившейся на проекте, где совсем забыли про настоящую жизнь.

- Я пришел на проект и никак не могу привыкнуть, что здесь работают другие правила. В обычной жизни вчерашняя ситуация – это хождение по острию ножа. Ты знаешь, что такое принципы, этика, мужская конкуренция. И действуешь в рамках этих законов. Не идешь по головам, уважаешь соперника. Проект пробуждает нашу истинную природу. Как по-щелчку запускает биологические инстинкты. Когда борешься за своё всеми способами. Понимаешь, что нужно доминировать, покорять. Иначе тебе здесь не место. Все сюда пришли строить отношения, и любые средства хороши. Я же привык жить по правилам обычной жизни. И эмоционально оказался не готов перешагивать через себя и принципы. Существую по мужской этике, которая действовала там, за забором. Но жизнь складывается так, что я здесь. Надо, наверное, учиться принимать действительность по-новому», – объяснил на следующий день собственную позицию Андрей Григорьев-Апполонов-младший в своем Инстаграм.

Так что, по мнению Андрея, критиковать здесь, однозначно нельзя и каждый поступает так, как чувствует, но поскольку никогда не знаешь, насколько справедливо жизнь может повернуться именно к тебе, то остается жить по принципу: «Не суди, да не судим будешь».

Андрей Григорьев-Апполонов уверен, что на Доме 2 потеряли связь с реальностью

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Ключевые слова: Андрей Григорьев-Апполонов-младший, Дом 2

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Автор: Lili

Автор фото: instagram

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