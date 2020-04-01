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Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером

Сегодня, 16:36
T-killah познакомился с молодым дуэтом NAIZI и, разглядев в них большой потенциал, сразу предложил сотрудничество.

Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером
Два ярких музыканта LERA и JACK случайно познакомились в Instagram и после того, как, было создано огромное количество демо, пара поняла, что надо объединяться в группу. Несмотря на разные темпераменты, они с легкостью нашли свое идеальное звучание и музыкальный стиль. Так родился дуэт NAIZI.

Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером


Долгожданный музыкальный дебют группы состоялся именно как сюрприз ко дню рождения T-killah и стал для него хорошим подарком. Сейчас песня уже доступна на всех музыкальных платформах

Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером


А еще у музыкального тандема огромное количество идей для реализации и в ближайшее время NAIZI обещают представить свои свежие бенгеры и яркие видеоработы.

Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером

← «Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек

Ключевые слова: T-killah, NAIZI

Количество просмотров: 767
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером T-killah познакомился с молодым дуэтом NAIZI и, разглядев в них большой потенциал, сразу предложил сотрудничество.
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