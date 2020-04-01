Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером

T-killah познакомился с молодым дуэтом NAIZI и, разглядев в них большой потенциал, сразу предложил сотрудничество.
Два ярких музыканта LERA и JACK случайно познакомились в Instagram и после того, как, было создано огромное количество демо, пара поняла, что надо объединяться в группу. Несмотря на разные темпераменты, они с легкостью нашли свое идеальное звучание и музыкальный стиль. Так родился дуэт NAIZI.
Долгожданный музыкальный дебют группы состоялся именно как сюрприз ко дню рождения T-killah и стал для него хорошим подарком. Сейчас песня уже доступна на всех музыкальных платформах
А еще у музыкального тандема огромное количество идей для реализации и в ближайшее время NAIZI обещают представить свои свежие бенгеры и яркие видеоработы.
Ключевые слова: T-killah
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