«Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек

Так случилось, что именно этот трек парни считают пока главным своим успехом и он, действительно, получился очень танцевальным и имеет все шансы «залететь» во все музыкальные чарты страны. Ну, а пока он доступен на всех цифровых площадках.
Стоит напомнить, что в составе группы четыре участника и за плечами каждого из них своя творческая история. Когда артисты объединились в проект «Не говори маме», то органично распределились по образам. Это самый настоящий романтик Даня Данилевский, харизматичный брюнет Ник, сладкоголосый неформал Влад Курасов и самый младший красавчик Coldi, которому всего 15 лет.