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«Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек

Сегодня, 13:09
Подопечные Виктора Дробыша из группы «Не говори маме» времени даром не теряют и накануне представили сингл «Вертолеты».

«Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек
Первый успех этой четверке принес сингл «Нет 18-ти». Совсем недавно на просторах интернета гулял отрывок трека «Пандемия», а сейчас пришло время песне «Вертолеты».

Так случилось, что именно этот трек парни считают пока главным своим успехом и он, действительно, получился очень танцевальным и имеет все шансы «залететь» во все музыкальные чарты страны. Ну, а пока он доступен на всех цифровых площадках.
«Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек


Стоит напомнить, что в составе группы четыре участника и за плечами каждого из них своя творческая история. Когда артисты объединились в проект «Не говори маме», то органично распределились по образам. Это самый настоящий романтик Даня Данилевский, харизматичный брюнет Ник, сладкоголосый неформал Влад Курасов и самый младший красавчик Coldi, которому всего 15 лет.

«Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек

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Ключевые слова: Не говори маме

Количество просмотров: 1 339
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером T-killah познакомился с молодым дуэтом NAIZI и, разглядев в них большой потенциал, сразу предложил сотрудничество.
«Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек Подопечные Виктора Дробыша из группы «Не говори маме» времени даром не теряют и накануне представили сингл «Вертолеты».
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