Коронавирус «добрался» до премии «Оскар»

В отличие от множества уже отмененных или перенесенных на более поздние сроки мероприятий, чемпионатов, фестивалей, главная кинопремия мира по-прежнему назначена на 28 февраля 2021 года. Однако огромное влияние COVID-19 на киноиндустрию заставило организаторов премии внести коррективы в правила отбора фильмов: "Академия совершенно уверена, что нет лучшего способа почувствовать магию кино, чем посмотреть фильм в кинотеатре. Наша убежденность в этом не изменилась. Но драматическое развитие событий, связанных с пандемией, заставило нас принять необходимые решения. Академия поддерживает кинематографистов в этот сложный период, зрители должны увидеть их труд. Это особенно важно сейчас, когда фильмы ценятся больше, чем когда-либо" - говорится в заявлении организаторов.Новые условия для Оскара-2021 заключаются в том, что теперь в номинации смогут попасть и те фильмы, которые сразу выходили в онлайн-прокат, минуя кинотеатры, потому как почти во всём мире кинотеатры сейчас закрыты. Из-за коронавируса перенесено множество премьер, в том числе фильм о Джеймсе Бонде - вместо апреля его выход в прокат теперь намечен на ноябрь текущего года. Съёмки многих новых фильмов также прекращены из-за карантина - так, на неопределенный срок остановлена работа над лентой о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, на паузе и долгожданное продолжение фантастической картины "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона.