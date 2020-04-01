Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

«У меня появилось дикое желание тратить деньги»: Михаил Еремеев рассказал о жизни на проекте и после него

Вчера, 17:32
Вернувшись с проекта Михаил Ефремов пообщался с журналистами, откровенно рассказав, что ему довелось пережить.

«У меня появилось дикое желание тратить деньги»: Михаил Еремеев рассказал о жизни на проекте и после него
В самом начале мало кто верил, что модный тусовщик сможет зарекомендовать себя, как сильный командный игрок, и как самостоятельный боец, но это случилось. Сейчас Михаил уже вернулся к обычной жизни и в беседе с журналистами вспомнил, как все начиналось и что произошло потом.

«У меня появилось дикое желание тратить деньги»: Михаил Еремеев рассказал о жизни на проекте и после него


— «Последний герой» уже более месяца в эфире. Чувствуете, что стали популярным? Может, вас узнавали в общественных местах?

— Была одна очень забавная ситуация. Как-то мы с супругой пошли в «Азбуку вкуса» и продавец, которая режет колбасу, меня узнала (Смеется.). Это было очень смешно, потому что в этот супермаркет мы ходим не первый год.

— Какие ощущения? Приятно, когда узнают, или немного волнительно?

— Прикольно, на самом деле, когда продавец из колбасного отдела смотрит на тебя и говорит: «Ой, это человек из телевизора!» Но ощущения в целом очень смешанные. Лишний раз не захочется купить колбасу (Смеется.).

— Расскажите вашу историю знакомства с «Последним героем».

— Я смотрел самый первый «Последний герой», когда ведущим был Сергей Бодров, и некоторые последующие сезоны. Помню их потрясающие саундтреки от «Би-2» и «Ногу свело!». Для меня «Последний герой» — самый крутой проект на телевидении, потому что он реально «трушный». У меня была мечтать попасть в это реалити и, к счастью, она сбылась.

— А как, кстати, это случилось? Вы просто подали заявку на участие?

— На самом деле, все случилось совершенно случайно. Поскольку я являюсь главным редактором интернет-издания, у меня в подчинении есть редакторы, которые совмещают работу с учебой на журфаке. И одна из девочек проходила практику в компании, занимающейся продакшеном «Последнего героя». Она показала съемочной команде мой Instagram, и редакторы сказали: «Слушайте, он такой крутой, давайте-ка его к нам». Мне позвонили и пригласили на кастинг, а я, честно признаться, ненавижу кастинги, потому что давно уже в другом статусе – я состоявшийся и состоятельный мужчина. Сказал: «Нет, девочки, я не приду, не хочу стоять ни в каких очередях». На что мне сказали, что не придется нигде стоять, со мной просто хотят поговорить. Я пришел, поговорил и меня пригласили на общий кастинг с другими участниками.

«У меня появилось дикое желание тратить деньги»: Михаил Еремеев рассказал о жизни на проекте и после него


— Как проходит кастинг? Что именно у вас спрашивали?

— Нужно рассказать про свою жизнь. Если ты персонаж с интересным бэкграундом, то, естественно, это цепляет. А у меня он такой, что мама не горюй. Я прошел огонь, воду и медные трубы. К тому же у меня достаточно яркая внешность. Мне 38 лет, и я уж точно не выгляжу на свой возраст. У меня двое детей, причем старшему сыну уже 13 лет, дочери вот 10 исполнилось. Глядя на меня, такое точно не подумаешь.

← Загадочный KAEF презентовал новый сингл «Темное платье» Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша →

Ключевые слова: Михаил Еремеев

Количество просмотров: 1 378
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша Одна из самых знаменитых моделей мира Джиджи Хадид впервые станет мамой.
«У меня появилось дикое желание тратить деньги»: Михаил Еремеев рассказал о жизни на проекте и после него Вернувшись с проекта Михаил Ефремов пообщался с журналистами, откровенно рассказав, что ему довелось пережить.
Загадочный KAEF презентовал новый сингл «Темное платье» KAEF по праву считается самым таинственным исполнителем нового шоу-бизнеса, поскольку надел маску задолго до того, как в мире началась пандемия.
Sunstroke Project выпустили новый трек на русском языке Мировую известность группа получили благодаря ярким музыкальным выступлениям на международном песенном конкурсе «Eurovision» в 2010 и 2017 годах, но и завоевание российской аудитории стоит в их планах.
Саша Махов представил душевный клип на песню «Музыка дождливого дня» Не так давно этот трек Саши Махова занял три первых места в официальном музыкальном сервисе BOOM.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.