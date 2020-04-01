«У меня появилось дикое желание тратить деньги»: Михаил Еремеев рассказал о жизни на проекте и после него

В самом начале мало кто верил, что модный тусовщик сможет зарекомендовать себя, как сильный командный игрок, и как самостоятельный боец, но это случилось. Сейчас Михаил уже вернулся к обычной жизни и в беседе с журналистами вспомнил, как все начиналось и что произошло потом.— Была одна очень забавная ситуация. Как-то мы с супругой пошли в «Азбуку вкуса» и продавец, которая режет колбасу, меня узнала (Смеется.). Это было очень смешно, потому что в этот супермаркет мы ходим не первый год.— Прикольно, на самом деле, когда продавец из колбасного отдела смотрит на тебя и говорит: «Ой, это человек из телевизора!» Но ощущения в целом очень смешанные. Лишний раз не захочется купить колбасу (Смеется.).— Я смотрел самый первый «Последний герой», когда ведущим был Сергей Бодров, и некоторые последующие сезоны. Помню их потрясающие саундтреки от «Би-2» и «Ногу свело!». Для меня «Последний герой» — самый крутой проект на телевидении, потому что он реально «трушный». У меня была мечтать попасть в это реалити и, к счастью, она сбылась.— На самом деле, все случилось совершенно случайно. Поскольку я являюсь главным редактором интернет-издания, у меня в подчинении есть редакторы, которые совмещают работу с учебой на журфаке. И одна из девочек проходила практику в компании, занимающейся продакшеном «Последнего героя». Она показала съемочной команде мой Instagram, и редакторы сказали: «Слушайте, он такой крутой, давайте-ка его к нам». Мне позвонили и пригласили на кастинг, а я, честно признаться, ненавижу кастинги, потому что давно уже в другом статусе – я состоявшийся и состоятельный мужчина. Сказал: «Нет, девочки, я не приду, не хочу стоять ни в каких очередях». На что мне сказали, что не придется нигде стоять, со мной просто хотят поговорить. Я пришел, поговорил и меня пригласили на общий кастинг с другими участниками.— Нужно рассказать про свою жизнь. Если ты персонаж с интересным бэкграундом, то, естественно, это цепляет. А у меня он такой, что мама не горюй. Я прошел огонь, воду и медные трубы. К тому же у меня достаточно яркая внешность. Мне 38 лет, и я уж точно не выгляжу на свой возраст. У меня двое детей, причем старшему сыну уже 13 лет, дочери вот 10 исполнилось. Глядя на меня, такое точно не подумаешь.