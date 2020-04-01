Загадочный KAEF презентовал новый сингл «Темное платье»

KAEF по праву считается самым таинственным исполнителем нового шоу-бизнеса, поскольку надел маску задолго до того, как в мире началась пандемия.
Огромный успех в социальных сетях принес артисту его трек «В полумраке», а сейчас музыкант представил слушателям свой новый сингл под названием «Темное платье». Над его созданием также работал Вадик Teejay, известный своими проектами с Мотом, RASA и Анной Седоковой.
Трек KAEF «Темное платье» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных платформах и собирает положительные отзывы поклонников.
По словам артиста, в скором времени он представит поклонникам клип на свежую музыкальную композицию. Видеоработа снималась в Куала-Лумпуре, а главную роль в ней исполнила украинская актриса и блогер Лиза Василенко.
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