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Загадочный KAEF презентовал новый сингл «Темное платье»

Вчера, 10:48
KAEF по праву считается самым таинственным исполнителем нового шоу-бизнеса, поскольку надел маску задолго до того, как в мире началась пандемия.

Загадочный KAEF презентовал новый сингл «Темное платье»
Огромный успех в социальных сетях принес артисту его трек «В полумраке», а сейчас музыкант представил слушателям свой новый сингл под названием «Темное платье». Над его созданием также работал Вадик Teejay, известный своими проектами с Мотом, RASA и Анной Седоковой.

Трек KAEF «Темное платье» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных платформах и собирает положительные отзывы поклонников.

Загадочный KAEF презентовал новый сингл «Темное платье»


По словам артиста, в скором времени он представит поклонникам клип на свежую музыкальную композицию. Видеоработа снималась в Куала-Лумпуре, а главную роль в ней исполнила украинская актриса и блогер Лиза Василенко.

Загадочный KAEF презентовал новый сингл «Темное платье»




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Ключевые слова: KAEF

Количество просмотров: 1 495
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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