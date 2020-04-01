Sunstroke Project выпустили новый трек на русском языке

Обычно популярная молдавская группа SunStroke Project записывает композиции на английском языке, но в случае с композицией «Расстреляй любовью», решились на эксперимент.Как признались солисты группы, у них уже был опыт работы с русскоязычными композициями. В свое время они записали трек «Сотни вспышек» в дуэте с самим Филиппом Киркоровым. Но сейчас они все равно воспринимают свою новую работу не только, как творческий, но и как языковой эксперимент.В этот раз музыкантам удалось сделать энергичный и танцевальный трек, но при этом сохранить чувственное и романтичное настроение. Как и любая хорошая песня о любви, композиция «Расстреляй Любовью» способна создать яркое весеннее настроение и несмотря на романтичный посыл моментально цепляет своей энергичностью.Сейчас песня «Расстреляй любовью» доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках, а в планах съемка клипа и запись нового альбома.— Материала для нового альбома много, хватит даже на несколько. В ближайшее время обязательно его презентуем. Также мы планируем активную гастрольную деятельность в поддержку сингла «Расстреляй любовью», - поделились своими планами солисты группы.