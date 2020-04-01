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Sunstroke Project выпустили новый трек на русском языке

Вчера, 13:02
Мировую известность группа получили благодаря ярким музыкальным выступлениям на международном песенном конкурсе «Eurovision» в 2010 и 2017 годах, но и завоевание российской аудитории стоит в их планах.

Sunstroke Project выпустили новый трек на русском языке
Обычно популярная молдавская группа SunStroke Project записывает композиции на английском языке, но в случае с композицией «Расстреляй любовью», решились на эксперимент.

Как признались солисты группы, у них уже был опыт работы с русскоязычными композициями. В свое время они записали трек «Сотни вспышек» в дуэте с самим Филиппом Киркоровым. Но сейчас они все равно воспринимают свою новую работу не только, как творческий, но и как языковой эксперимент.

В этот раз музыкантам удалось сделать энергичный и танцевальный трек, но при этом сохранить чувственное и романтичное настроение. Как и любая хорошая песня о любви, композиция «Расстреляй Любовью» способна создать яркое весеннее настроение и несмотря на романтичный посыл моментально цепляет своей энергичностью.



Сейчас песня «Расстреляй любовью» доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках, а в планах съемка клипа и запись нового альбома.

— Материала для нового альбома много, хватит даже на несколько. В ближайшее время обязательно его презентуем. Также мы планируем активную гастрольную деятельность в поддержку сингла «Расстреляй любовью», - поделились своими планами солисты группы.

Sunstroke Project выпустили новый трек на русском языке

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Ключевые слова: Sunstroke Project

Количество просмотров: 1 261
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Sunstroke Project выпустили новый трек на русском языке Мировую известность группа получили благодаря ярким музыкальным выступлениям на международном песенном конкурсе «Eurovision» в 2010 и 2017 годах, но и завоевание российской аудитории стоит в их планах.
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