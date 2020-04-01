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Лана Принц дала старт «Эстафете иммунитета»

Вчера, 11:11
Лана Принц уже много лет является активным общественным деятелем и Президентом международного благотворительного фонда «Русь Великая».

Лана Принц дала старт «Эстафете иммунитета»
Некоторое время назад Фонда организовал благотворительную акцию помощи ветеранам и пенсионерам «ЭСТАФЕТА ИММУНИТЕТА». В течение двух недель
«Витаминные отряды» посетили Москву, Московскую область, Казань, Тулу, Новосибирск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Новосибирск и другие города России, а сейчас к акции присоединился и Азербайджан.

Лана Принц дала старт «Эстафете иммунитета»


Многие другие общественные организации откликнулись на призыв фонда «Русь великая». Так в Юго-Восточном округе Москвы к "ЭСТАФЕТЕ ИММУНИТЕТА"
присоединились волонтеры "Народного контроля», возглавляемого депутат Мосгордумы Еленой Николаевой. С их помощью угощения и подарки были доставлены ветеранам войны, инвалидам и одиноким пожилым жителям районов Люблино, Рязанский и Кузьминки.

Совместно с «Витаминным отрядом» фонда «Русь Великая» «ЭСТАФЕТУ ИММУНИТЕТА» поддержали и в «Союзе православных женщин» в лице Светланы Тягачевой.

Ну, а в планах Президента Фонда «Русь Великая» Ланы Принц поддержка матерям детей инвалидов и многодетным семьям.

Лана Принц дала старт «Эстафете иммунитета»

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Ключевые слова: Лана Принц, Русь великая, Эстафета иммунитета

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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