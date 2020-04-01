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Участники Евровидения - группа DoReDos выпустили новый трек

Вчера, 10:21
Стремительно набирающая популярность группа DoReDos выпустила новую песню с романтичным названием «Я тебя люблю».

Участники Евровидения - группа DoReDos выпустили новый трек
Творческое трио, состоящее из Марины Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыца обрели мировой успех благодаря яркому выступлению на международном песенном конкурсе «Eurovision 2018» в Португалии. Сейчас они создали новый трек, который, по словам артистов, стал во многом экспериментальным для всей группы.

Во-первых, песня написана общими усилиями на одной из репетиций, а во-вторых, работа выполнена в абсолютно новом стиле и звучании.

Участники Евровидения - группа DoReDos выпустили новый трек


— Самые первые наброски слов и музыки пришли в голову нашей солистке Марине. Все началось с припева, который сразу цеплял романтическим настроением. Нашей команде хотелось написать песню, с помощью которой можно было бы признаться человеку в любви. Думаем, у нас это получилось. Композиция напомнит каждому о трех простых словах, в которых заложено очень большое значение. Речь идет о силе любви — она заставляет забыть обо всем.

По словам артистов, свежий трек стал во многом экспериментальным для всей группы.Новую чувственную композицию музыкального трио также успело оценить огромное количество пользователей Сети.

— Очень красивый и душевный трек, чувствуется невероятная энергетика артистов! Одним словом - супер! — делятся слушатели на официальной странице группы в Instagram.



Также группа DoReDos поблагодарила всех за помощь в создании трека и за поддержку.

— Над созданием песни работала целая интернациональная команда. Алексей Стрельцов (Москва), который сделал эту свежую и модную аранжировку, а Дмитрий Шнайдер (Киев) работал над финальным этапом — мастерингом. Эта песня очередной раз доказала, что у музыки, как и у любви, нет границ и национальностей, она нас объединяет!

Композиция «Я тебя люблю» доступна для прослушивания на всех популярных музыкальных площадках.

Участники Евровидения - группа DoReDos выпустили новый трек


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Ключевые слова: DoReDos

Количество просмотров: 1 573
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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