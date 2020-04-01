Участники Евровидения - группа DoReDos выпустили новый трек

Творческое трио, состоящее из Марины Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыца обрели мировой успех благодаря яркому выступлению на международном песенном конкурсе «Eurovision 2018» в Португалии. Сейчас они создали новый трек, который, по словам артистов, стал во многом экспериментальным для всей группы.Во-первых, песня написана общими усилиями на одной из репетиций, а во-вторых, работа выполнена в абсолютно новом стиле и звучании.— Самые первые наброски слов и музыки пришли в голову нашей солистке Марине. Все началось с припева, который сразу цеплял романтическим настроением. Нашей команде хотелось написать песню, с помощью которой можно было бы признаться человеку в любви. Думаем, у нас это получилось. Композиция напомнит каждому о трех простых словах, в которых заложено очень большое значение. Речь идет о силе любви — она заставляет забыть обо всем.По словам артистов, свежий трек стал во многом экспериментальным для всей группы.Новую чувственную композицию музыкального трио также успело оценить огромное количество пользователей Сети.— Очень красивый и душевный трек, чувствуется невероятная энергетика артистов! Одним словом - супер! — делятся слушатели на официальной странице группы в Instagram.Также группа DoReDos поблагодарила всех за помощь в создании трека и за поддержку.— Над созданием песни работала целая интернациональная команда. Алексей Стрельцов (Москва), который сделал эту свежую и модную аранжировку, а Дмитрий Шнайдер (Киев) работал над финальным этапом — мастерингом. Эта песня очередной раз доказала, что у музыки, как и у любви, нет границ и национальностей, она нас объединяет!Композиция «Я тебя люблю» доступна для прослушивания на всех популярных музыкальных площадках.