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На телеканале "Россия 1" стартовал сериал «Зулейха открывает глаза»

Вчера, 16:37
13 апреля 2020 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза». Новые серии выходили в эфир с понедельника по четверг в 21:20.

На телеканале "Россия 1" стартовал сериал «Зулейха открывает глаза»
«Зулейха открывает глаза» — российский 8-серийный телесериал, снятый по одноимённому роману Гузель Яхиной. Производством проекта занималась кинокомпания «Русское». Слоган сериала: «Даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья».

На телеканале "Россия 1" стартовал сериал «Зулейха открывает глаза»


Сюжет сериала:

Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главные из которых – испытание любовью и прощением. Чтобы выжить, нужно любить. Даже если это любовь к злейшему врагу. Чтобы выжить, нужно простить. Себя, других, свою судьбу – страшную, и свою родину – жестокую. Даже саму историю, в которой, как и в каждой человеческой жизни, так мало справедливости.

Впервые о съёмках телесериала по дебютному роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», удостоенному премий «Ясная поляна» и «Большая книга», было объявлено в марте 2016 года. Автор книги сообщила о том, что мечтает увидеть в качестве исполнительницы главной роли народную артистку России Чулпан Хаматову.

На телеканале "Россия 1" стартовал сериал «Зулейха открывает глаза»


Съёмки сериала стартовали 11 сентября 2018 года и завершились 26 февраля 2019 года[5][6]. 80 % всего сериала было снято в Татарстане. Съёмки проходили на Урале, в Подмосковье, Ярославской области, Казани, Лаишевском районе[9], деревне Маскаре Кукморского района, Зеленодольском районе, Казанском университете, Казанском кремле, Перми, Пермском пороховом заводе и Архангельске.

За 3 месяца на берегу Камы в городе Лаишево было построено историческое поселение Семрук, состоящее из 17 строений, включающих в себя: дом коменданта, бараки, столовую, клуб и землянку. Объект планируется сделать туристическим.

На телеканале "Россия 1" стартовал сериал «Зулейха открывает глаза»


Часть съёмок прошла в этнографическом комплексе «Татар авылы», расположенном в селе Исаково Зеленодольского района Татарстана, который уже доступен для посещения туристами.

Британский мастер по сноу-арту Саймон Бек за 7 часов создал рисунок гигантской птицы Симург на снегу при помощи снегоступов. Размах её крыльев составляет 100 метров. Увидеть рисунок можно в начальных титрах первой серии и в эпизодах с дочерьми Зулейхи.

К премьере читинец Николай Черняев написал неофициальный саундтрек сериала, который похвалила автор романа Гузель Яхина, но в сериал песня так и не вошла.

На телеканале "Россия 1" стартовал сериал «Зулейха открывает глаза»

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Ключевые слова: Зулейха открывает глаза, Чулпан Хаматова

Количество просмотров: 2 249
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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На телеканале "Россия 1" стартовал сериал «Зулейха открывает глаза» 13 апреля 2020 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза». Новые серии выходили в эфир с понедельника по четверг в 21:20.
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