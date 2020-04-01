«В ногу со временем»: рэпер Гуф выпустил дождевики с чипами

Многие звёзды тоже активно участвуют в теме пандемии: кто-то создаёт маски для лица, а кто-то, например, как рэпер Гуф разработал линейку дождевиков с чипами для своих поклонников.
«Я решил, что в период коронавируса буду поддерживать своих поклонников и общаться с ними благодаря чипам, установленным в дождевиках «LUGANG”. Я буду отправлять им видеоролики и аудио-сообщения - новости о своём творчестве, общаться с ними. Этот формат коммуникации в России, на сколько я знаю, запущен впервые. Думаю, что ребята будут рады эксклюзивным новостям.
Работает чип очень просто: вы его синхронизируете с телефоном и получаете всю информацию, которую я вам скидываю», - рассказывает Гуф.