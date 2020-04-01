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На телеканале Россия 1 состоялась премьера шоу "Дом культуры и смеха"

Вчера, 22:05
23 апреля 2020 года на телеканале Россия 1 было презентовано юмористическое шоу под названием "Дом культуры и смеха".

На телеканале Россия 1 состоялась премьера шоу "Дом культуры и смеха"
Чтобы отправиться в пятницу вечером на концерт, вовсе не обязательно выходить из дома. Весёлые, живые и жадные до творчества артисты представят на сцене самые разные скетчи, от бытовых историй, знакомых каждому, до остросоциальных и даже политических.

Подробная информация.

Чтобы попасть на концерт, вовсе не обязательно выходить из дома. На телеканале "Россия" начинается юмористическое скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

Весёлые, задорные и жадные до творчества артисты представят на сцене ДК самые разные скетчи, от бытовых историй, знакомых каждому, до остросоциальных и даже политических. Например, Агата Муцениеце и Евгений Никишин перенесутся во Францию и раскроют секрет, кто же на самом деле заставил Наполеона совершить поход на Россию. Антон Лирник и Сергей Писаренко заглянут в будущее и поведают, какие программы будут ждать зрителей через 100 лет. А Прохор Шаляпин и Сергей Писаренко покажут, какими бы стали Ромео и Джульетта, если бы прожили под одной итальянской крышей 30 долгих лет. В постоянной труппе ДК - Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис, Вячеслав Мясников, Гульнара Сильбаева, Игорь Чехов и другие. Управление домом культуры доверили Дмитрию Колчину.

На телеканале Россия 1 состоялась премьера шоу "Дом культуры и смеха"


Вместе со зрителями в "Дом культуры и смеха" пожалуют Ольга Бузова, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Лев Лещенко, Елена Воробей, Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерия, Иосиф Пригожин, Эммануил Виторган, Дмитрий Губерниев, Надежда Кадышева, Юрий Куклачёв, Юлиана Караулова и другие звёзды. Все они играть будут сами себя, но в необычных обстоятельствах.

Ведущий и "директор" Дмитрий Колчин рассказал: "Мы собрали под одной крышей разных талантов - отобрали свежие лица, много молодых актеров и юмористов, которых пока ещё не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами. К слову, они часто заходят к нам в гости, чему мы очень рады. Это светлая передача, лишенная тёмных нот, но в каком-то смысле хулиганская, а это и есть формула успеха!".

Одной из постоянных участниц труппы ДК станет актриса Агата Муцениеце, которая прежде не снималась в скетч-шоу: "Наш проект - это целый дом, где собраны шутки и смех. От названия веет хорошей стариной, чего в наших современных буднях не хватает. На мой взгляд, это интеллектуальное шоу, где есть место культурному юмору. Я сразу согласилась участвовать, так как проект создавали мои знакомые. Мы с ними сотрудничали прежде и давно хотели снова вместе поработать. В этом формате я ещё никогда не работала, но всегда хотела. Есть несколько скетчей, которые уже могу назвать любимыми. Это истории про богов, о Наполеоне и Жозефине и про "Танцы с неизвестными". Думаю, что зрителям они тоже понравятся. Это шоу должно стать популярным, ведь нечто совсем новое и сейчас самое время для этого".

На телеканале Россия 1 состоялась премьера шоу "Дом культуры и смеха"


Дом культуры есть в каждом городе нашей страны. Он расположен в самом центре, под его крышей устраивают дискотеки, отмечают большие праздники, а обо всех мероприятиях рассказывают написанные гуашью от руки яркие афиши. Горожане приходят в ДК всей семьёй, чтобы приятно провести время и посмеяться от души. Женщины надевают лучшие наряды, мужчины тщательно бреются, а детишки клянчат у родителей мороженое в антракте... Знакомо? Теперь такой "Дом культуры и смеха" приходит в каждый дом!

Шоумен Антон Лирник уверен, что шоу "Дом культуры и смеха" ждёт большой успех: "Название проекта очень точно отражает, что мы делаем. В деревнях и маленький городках Дом культуры всегда был центром общественной жизни, не просто зданием, а местом, где концентрировалось все самое интересное. На таких маленьких ДК многое выстраивалось. Надеюсь, что в нашем шоу будет правильный, простой и народный юмор, близкий людям, которые живут не только в столице, но в самых разных городах. Думаю, что проект найдет своего зрителя, так как нам очень нравится то, что мы делаем на сцене, а это всегда видно".

На телеканале Россия 1 состоялась премьера шоу "Дом культуры и смеха"


Участники программы "Дом культуры и смеха" 2020 года:

Агата Муцениеце

Дмитрий Колчин

← Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа Дмитрий Колчин →

Ключевые слова: Дом культуры и смеха, Агата Муцениеце

Количество просмотров: 1 781
Автор: zvezda

Автор фото: Инстаграм

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