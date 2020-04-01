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Дело на 18 миллионов: на вдову Иосифа Кобзона подан иск в суд

Сегодня, 03:25
Вокруг вдовы знаменитого певца Иосифа Кобзона Нелли разгорается громкий скандал с судебным разбирательством.

Дело на 18 миллионов: на вдову Иосифа Кобзона подан иск в суд
Эта крайне неприятная история началась ещё в 2009 году, когда Иосиф Кобзон одолжил своему помощнику в Госдуме Петрову и его супруге Флёровой 300 тысяч долларов на открытие музея в Германии - там планировалось выставлять картины Флёровой, которая является художницей. Деньги были получены, однако открытие музея так и не состоялось - долг предприимчивая пара возвращать отказалась.
Тогда певец взял у художницы более 140 картин, ещё более трехсот работ были изъяты по решению суда и в качестве залога переданы Кобзону. Также в этом списке фигурируют три ларца, украшенных драгоценными камнями.

Дело на 18 миллионов: на вдову Иосифа Кобзона подан иск в суд


Теперь же Флёрова решила воспользоваться тем, что после смерти артиста никто из его родственников так и не подал заявление о правопреемстве. Из-за этого, согласно закону, денежный долг женщины фактически списывается. Также она намерена вернуть себе все изъятые ранее картины.

Дело на 18 миллионов: на вдову Иосифа Кобзона подан иск в суд

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Ключевые слова: Иосиф Кобзон, Нелли Кобзон

Количество просмотров: 3 705
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, youtube.com

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Дело на 18 миллионов: на вдову Иосифа Кобзона подан иск в суд Вокруг вдовы знаменитого певца Иосифа Кобзона Нелли разгорается громкий скандал с судебным разбирательством.
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