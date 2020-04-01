Дело на 18 миллионов: на вдову Иосифа Кобзона подан иск в суд

Эта крайне неприятная история началась ещё в 2009 году, когда Иосиф Кобзон одолжил своему помощнику в Госдуме Петрову и его супруге Флёровой 300 тысяч долларов на открытие музея в Германии - там планировалось выставлять картины Флёровой, которая является художницей. Деньги были получены, однако открытие музея так и не состоялось - долг предприимчивая пара возвращать отказалась.
Тогда певец взял у художницы более 140 картин, ещё более трехсот работ были изъяты по решению суда и в качестве залога переданы Кобзону. Также в этом списке фигурируют три ларца, украшенных драгоценными камнями.
Теперь же Флёрова решила воспользоваться тем, что после смерти артиста никто из его родственников так и не подал заявление о правопреемстве. Из-за этого, согласно закону, денежный долг женщины фактически списывается. Также она намерена вернуть себе все изъятые ранее картины.
Ключевые слова: Иосиф Кобзон
, Нелли Кобзон
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Автор: Katarina
Автор фото: instagram.com, youtube.com
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