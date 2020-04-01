Блог в Инстаграм: работа или хобби? Лейла Мешкова разобралась в этом вопросе

На этот вопрос дала ответ популярный блоге Лейла Мешкова. На страницу Лейлы подписано более 800 тысяч человек. Цифра внушительная, а это значит, что девушке можно верить.Прежде всего, Инстаграм дает большое количество возможностей для реализации идей любого человека. Там можно и делиться своими личными фотографиями с друзьями и следить за их жизнью, знакомиться с новыми людьми вне зависимости от вашего местонахождения и, конечно же, работать. Это одна из немногих сетей, где можно так активно и удобно продвигать свой продукт своей целевой аудитории. Это то место, где свой блог с увлечениями легко превратить в работу и более того, в ваш основной источник дохода.Так что же такое блог в инстаграм: больше хобби или работа? Конечно же, все начинается с хобби. Для кого-то опять же, это просто возможность общаться и делиться какими-то важными моментами с родными и друзьями, и большего они не хотят. Для таких людей блог в Инстаграме - это только хобби.Но если люди, которые превращают это “хобби” в работу. Например, я начала вести свой блог “мамочки” для себя и для своих близких, чтобы рассказать им как и что происходить в моей семье. Позже я поняла, что могу делиться полезными знаниями о воспитании ребенка и о том, что с ним происходит в процессе взросления. Я, как психолог, могу делиться с людьми на личном примере, какие проблемы мы встречаем в семейной жизни с мужем, и как их преодолеть, что может помочь многим семьям, которые бояться обращаться к психологу и не знают, как подойти к той или иной проблеме. И тогда я задумалась о том: почему бы не привлечь ко мне в блог большую аудиторию, чтобы поделиться своими какими-то знаниями с большем количеством людей? И тогда это “хобби” начало небольшими шагами превращаться в “работу”.Ты начинаешь разрабатывать концепцию и стратегию своего блога, прорабатываешь уже более детально весь контет, который хочешь выкладывать. Соответственно, визуальная составляющая блога (картинка) так же становиться важнее, чем раньше, и требует больше усилий. Кроме этого, у блога начинается продвижение: а это и взаимопиар и поиск блогеров, затраты на рекламу у более крупных блогеров, продвижение через гивы и настройка таргетинговой рекламы на свою целевую аудиторию. В этот момент ресурсы, которые вы вкладываете в свой блог (время, идеи, деньги и тд) уже гораздо превышают те ресурсы, которые вы вкладывали в него на самом начальном этапе пути, и тогда блоггинг уже из простого “хобби” превращается в “работу”.Многие думают, что быть блогером - это достаточно легкий труд, но тут я с вами совершенно точно не соглашусь. Вести свой блог - это не только затрата огромных ресурсов, которые я перечисляла ранее, это действительно работа 24/7 без отпусков и выходных, где вы сам себе начальник, ну и соответственно, в ваших же интересах отдавать как можно больше усилий на его развитие.Но кроме такой работы, инстаграм дает многим шанс проявить свои таланты и “подработать” в команде блоггера. Не секрет, чем крупнее блог - тем серьезнее к нему подход, и тем больше людей трудятся над его созданием. Несомненно, крутая идея и концепция должна идти от тебя, как от создателя, но ты не обязательно должен быть еще и хорошим фотографов, дизайнером или администратором. Но и если ты умеешь круто снимать видео или рисовать, но не генерируешь идеи, почему тебе нельзя помочь кому-то развивать блог как “крутой продукт”?Так почему так популярен Инстаграм? Он действительно дает шанс “высказаться” всем, воплотить любые идеи, заниматься тем, чем тебе нравиться и начать неплохо зарабатывать. Но не нужно забывать о том, что даже если твой блог стал для тебя настоящей “работой”, не стоит терять к нему интерес. Работа только ради денег не принесет такого сильного выхлопа. Инстаграм, в отличие от различных работодателей, дает возможность действительно сделать так, чтобы работа была в кайф, так почему же её не использовать?