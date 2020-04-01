«Съесть «Сникерс» и выпить колу»: похудевший участник проекта «Последний герой» Михаил Еремеев рассказал о своих впечатлениях

На канале ТВ-3 с успехом идет реалити «Последний герой. Зрители против звезд», но уже без Михаила, который закончил свое участие на проекте.Конечно, Еремеев не был готов к уходу, но признался, что раз коллектив принял такое решение, он ни на кого не держит зла.- После того, как ты покидаешь шоу, первое желание у всех одинаковое - это съесть «Сникерс» и выпить колу, - признался блогер и не стал исключением из правил,. При первой возможности он сразу купил себе шоколадку и газировку. Ну, а дальше, попав в большой город, у него появилось дикое желание тратить деньги.- В дьюти-фри я побежал в отдел парфюмерии, которой у меня дома и так целый шкаф, купил какие-то крема для лица, подарки детям. То есть просто было желание что-то купить, потому что я целый месяц прожил без шопинга будучи страшным шопоголиком», – поделился Еремеев.Ну, а по возвращении в Москву, Михаилу пришлось серьезно заняться восстановление своего здоровья. Дело в том, что за время нахождения на необитаемом острове он похудел на 13 килограммов: «На острове ты находишься в постоянном стрессе, плюс сказывается отсутствие нормальной еды. Надо мной охала вся съемочная группа, потому что я прилетел с весом 86 килограммов, а улетел с 73-мя. При моем росте в 183 сантиметра это ощутимо. Пока я не могу набрать вес. Более того, у меня начались проблемы с волосами. По возвращении в Москву они начали просто вылетать клоками. Сейчас занимаюсь их восстановлением, - признался глава интернет-издания Cetre’ Михаил Еремеев.